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中環尖沙嘴專門店開幕 瑞士腕表尊貴新體驗

【明報專訊】近日維港旁的星光大道確實星光熠熠，繼Louis Vuitton早前舉行品牌史上首個男裝早秋系列時裝騷後，腕表品牌Omega也在K11 MUSEA舉行新店開幕活動，並請來《夫妻的世界》韓國影星韓韶禧剪綵！品牌同時於皇后大道中開設新店，兩店均加入全新設計特色，甚至設有獨特的The Suite專區，以行動表示對香港市場未來發展的信心。

瑞士腕表品牌Omega為慶祝兩間全新專門店在香港盛大開幕，請來品牌名人大使韓韶禧率先參觀店舖，並且出席活動派對。兩間新店分別坐落中環皇后大道中核心地帶及尖沙嘴維港海旁的K11 MUSEA。品牌總裁及行政總監Raynald Aeschlimann更親自帶領韓韶禧參觀兩間新店。

新店跟品牌現有店舖有明顯提升。零售區域款式齊備，除各腕表系列外，亦設珠寶區。除了地面樓層的零售區外，其他樓層分別設有特色專區，讓顧客可在愜意環境休息放鬆，享受與別不同的購物體驗。

其中坐落皇后大道中的全新品牌專門店共有4層，地面為零售區，香港及澳門客戶服務中心設於2樓及3樓。品牌代表表示此客戶服務中心為上海以外，區內最大型的客戶服務中心，中心內設有相關檢查、清潔、測試儀器，也備有各個腕表零件，10多位製表師可在本地為客人的腕表檢查和維修，不用送回瑞士，縮短售後維修時間。

The Suite結合雞尾酒吧、放映室

店內4樓是全新推出的The Suite服務，製個樓層由別致的客廳、雞尾酒吧、用餐室和放映室等組成。特邀客戶可在The Suite盡情體驗品牌的製表工藝，更可一邊享受瑞士美酒一邊欣賞腕表。室內設計方面，設計師巧妙地糅合多種崇尚自然的物料，配合手織地氈及燈飾佈置，令人想起品牌瑞士比爾湖畔（Lake Bienne）的自然美景，洋溢濃厚的瑞士風情。客人將來可以預約使用The Suite，例如在放映室邊品嘗James Bond最愛的雞尾酒Dry Martini邊欣賞James Bond新戲，又或在明年巴黎奧運舉行期間觀看比賽。

3米高金色太空人像坐鎮

至於K11 MUSEA店則落戶香港海濱，是極少數可飽覽維多利亞港海景的店面。新店寬敞舒適，店內的螺旋樓梯氣派十足，通往上層光亮的大廳。上層設有迎賓處、酒吧及用餐區，還有製表區域，讓顧客一嘗製表工藝。兩間新店的空間均沿用品牌全球專門店的設計概念，室內以天然木材裝潢，襯以品牌招牌紅色和金色點綴。外觀採用馬賽克風格的設計，配搭不斷變化的光影設計。兩間新店內均設有3米高的金色太空人像，象徵品牌家喻戶曉、跟太空人登月息息相關的歷史。

新店剪綵儀式後，品牌在H Zentre舉辦慶祝活動，並請來品牌好友、香港名媛兼模特兒沈月（Ayla Sham）、周汶錡、楊諾思等，聚首一堂慶祝重要時刻。韓韶禧佩戴品牌碟飛系列Mini Trésor 18K Moonshine金色腕表分享感受：「我一直很欣賞品牌的腕表工藝，這兩間亮麗的新店，更讓人透過全新方式感受品牌對品質的追求。」●

堅固輕巧氮化矽陶瓷腕表

來到年尾，Omega推出矚目壓軸作：Seamaster系列全新Planet Ocean Dark Grey腕表。新表用上獨特的氮化矽陶瓷（Si3N4）材質，製成奪目又型格的全新設計。這次是品牌首次大量應用氮化矽物料製作腕表。此物料不僅堅固耐用，而且特別輕巧，能夠抵禦探險旅途上的各種考驗。除了直徑45.5毫米的表殼外，其專利Naiad Lock技術底蓋及表圈均用上這種深灰色物料。

5級鈦金屬 太空領域常用材質

腕表其他部分，包括表圈主體、表帶摺疊扣以至噴砂風格表盤和碳灰色指針及小時刻度，均以對比色調的5級鈦金屬鑄造。5級鈦金屬是太空領域常用的材質，剛勁耐用同時輕巧，不會顯著增加腕表重量。腕表配搭同樣以5級鈦金屬製造的8906 Co-Axial Master Chronometer機芯，設GMT功能。底蓋配有雙面防反光的藍寶石水晶鏡面，防水深度達600米。●

查詢：2518 9880（皇后大道中店）

2518 9900（K11 MUSEA店）

文：張曉冬

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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