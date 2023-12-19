家庭有教：裝備孩子 強韌抗壓（三）

情緒社交能力舉足輕重

情緒社交能力在孩子的成長舉足輕重。家長應該從小培養孩子對自己和他人情感的敏感度，幫助他們建立正面、積極的情緒表達方式。透過家庭活動、共同遊戲及同儕互動，孩子能夠學習分享、合作，並體會到互動關係中的情感變化。這不僅有助孩子建立良好的人際關係，還能夠提升他們在面對困難時的應變能力，建立韌性。

自我調節能力同樣是培養孩子韌性的重要一環。學習如何管理壓力和焦慮，是孩子在面對逆境時不可或缺的技能。家長可以透過與孩子一同設定目標、制訂計劃，教導他們如何有效地分配時間和資源，培養自主學習的習慣。培養過程中，孩子建立出迎難而上的勇氣，並建立對自己能力的自信心，使其更有能力在挫折面前迅速調整，堅持不懈。

解難與決策能力也是在孩子成長過程中需要培養的關鍵核心技能。通過不同的思維訓練和角色扮演活動，可以培養孩子明辨慎思、解決困難的能力。家長在此可擔任啟發者的角色，鼓勵孩子提出問題、思考解決方案，並在實踐中體會到失敗和成功的過程。這樣的培養方式有助孩子建立積極進取的態度，使其面對未知的挑戰時，能夠冷靜分析，果斷做出正確的決定。

良好執行功能增強適應力

此外，「執行功能」也是促進孩子正面身心成長的重要能力。「執行功能」涵蓋了忍耐等待、計劃組織、工作記憶、靈活處事等方面，一個擁有良好執行功能的孩子，更能夠有效地處理複雜的任務，有足夠的適應力和韌性去靈活應對各種壓力情景。透過培養孩子的執行功能，家長協助孩子建立更為堅固的認知基礎，進一步提升他們在壓力中抗衡及成長。

培養孩子的核心技能是一個全方位的工程，家長宜耐心引導，悉心教養。透過情緒社交能力、自我調節能力、解難與決策能力、執行功能的培養，孩子將能夠更積極地迎接挑戰，培養出有效抗壓的韌性，並為未來的成功打下堅實的基礎。

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第480期]