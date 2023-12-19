明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第480期

Happy Pa Ma

客座隨筆：有誰將兒童的需要放首位？

【明報專訊】最近最值得關注的一定是兒童精神健康問題，我們一起探討一下如何改善。關注兒童的精神健康非常重要，以下一些方法可以幫助你實現這一目標：提供支持和愛，教導情緒管理和解難能力，監測兒童的行為和情緒，促進健康的生活方式，提供心理教育資源及建立支持網絡。最重要的是，如果你對兒童的精神健康有任何擔憂，請尋求專業幫助。他們可以提供評估、診斷和治療，以確保兒童獲得適當的支持和照顧。

以上內容，大家是否耳熟能詳？這是我根據AI給我的資料複製出來的。而我在一份由教育局發出、關於學校如何幫助有精神健康問題的學生的指引中，亦找到十分相近的內容，而報告中最常出現的字眼是「建立機制」。為了所有兒童的福祉，我要在這裏大膽說一句：這裏沒有一個建議能解決問題。

「我們」並沒有包括兒童

首先，很多指引訂立時都會提及「我們」，但「我們」並沒有把兒童加入當中。我們站在高高的制度上，討論他們應該如何，而不是去問他們想法。在多年不斷的討論聲中，有誰將兒童的需要和聲音放在首位？根據《兒童權利公約》，玩是兒童的權利，再生玩具店提倡的是，希望兒童在沒有限制之下能自由地創作玩具及玩樂。但一個所有人都明白的道理，就是這個理念很難在這個城市發生。為什麼？制度的問題？學校的問題？家長過於緊張？這是一個最老套的惡性循環，而每次的回應都是建議很多不同的指引，希望另一方去執行。這個循環一直下去，我們就算萬般個不情願，都會繼續看到一個又一個小孩倒下。

以遊戲為基礎學前教育

就在早1個月前，我送了2歲女兒進入學校，有朋友說我「求其塞個女入填鴨式教育」。其他國家一般最早接受教育的都是4歲，有的甚至6歲才容許接受教育。我們時常認為學習應該愈早愈好，但其實很多國家因為一些研究報告，慢慢將教學推遲，發現更有利兒童成長。延長以遊戲為基礎的學前教育，能顯著提高小學階段兒童的學習和適應能力。因此這個批評無疑是對我一個很大的衝擊，就算有多麼合理的理由，我的孩子都要準備踏上這條路。

有些事情我相信改變不了，但有些事情我們還是可以為孩子去堅守。我們可以堅持每天陪小孩子到公園玩一小時，並堅持孩子按時睡覺和休息，不要不停改正功課到夜深，應付不了的就不要強迫孩子去應付。

「1至10，爸爸出嚟」

外面的世界對大家總是充滿各式各樣的標準，孩子的成長不是靠達到這些標準，而是靠我們的每天陪伴。每當我的孩子需要我時，她便會數「1至10，爸爸出嚟」，我就會立即放下手上工作去陪她，這就是生活所迫下的堅持。她又開始數了，所以我們下次再見了。

文：黎俊業（再生玩具店創辦人、註冊社工）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第480期]

相關字詞﹕親子筆陣 名人KOL 再生玩具店 黎俊業 客座隨筆

上 / 下一篇新聞