自在講媽：驚奇的緣分

大自然的壯麗 引發孩子氣魄

他一臉認真擺出強人氣度，昂首挺胸的，其實有點想笑；不過一轉念，大自然的壯麗引發出他的氣魄，我驚奇、驚歎，眼前這個小小的身軀，彷彿包含了宇宙，充滿無限可能。他又再指揮我拍了幾張風景相，問他為什麼如此着迷？他用英文單字說「awesome 」，自然景觀讓他懾服、驚奇；之後再次安靜的觀看夕陽，看着他進入心流狀態，時間凝住，似乎我也進入心流，看到兒子就看到驚奇。

我常常分享靜觀覺察的重要，當人有覺知地活，不再行屍走肉，便會更了解內在需要，為身邊的美好充滿讚歎感恩。舉例靜觀飲食，覺察舌頭味蕾的反應，可能你會驚覺自己不需要吃那麼多，又或者驚歎水果蔬菜的原味如此甜美。有規律地以靜觀飲食，深度覺察飲食習慣、消化系統運作，甚至乎可以戒掉不良嗜好，做好體重管理。

完美夕陽 靜觀當下

由五感帶入心坎，雞蛋仔面向大自然感受陽光海風，緊握我的手，溫暖、舒服、自在。他沒有什麼形容詞去表達複雜的情緒，但他喃喃自語，反問夕陽為什麼可以這樣完美。他的純粹，接近靜觀的活在當下。

芸芸眾生多少個巧合之下，才可以有這個可愛的兒子？今年快將告一段落，讀者朋友的孩子又長高了多少？為孩子哭過笑過，最讓你感恩的又是什麼？假如你看到這段文字，是我和你的緣分，邀請你深呼吸，跟隨以下語句感受當下：

回想過去幾天和家人相處的片段，

歡欣喜樂、失望沮喪，我欣然接受這些回憶。

我接受家人和孩子的全部。

我驚歎，自己的勇氣和耐性。

我寬恕，家人和自己的不足。

我接受，自己不是完美的。

我感恩，和家人之間的緣分。

我懷着平安的心圓滿今年。

最後，深呼吸。

我祝福自己和家人進入

更豐盛的新一年。

文：彭梓雅

作者簡介：前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就是生了一個「雞蛋仔」，置了一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第480期]