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Happy PaMa 教得樂 第480期

Happy Pa Ma

簡易廚房：蒜蓉蒸蝦+小炒王 冬至小菜

【明報專訊】還有數天便是冬至（12月22日），正所謂「冬大過年」，一家人聚在一起吃一頓豐富晚餐，是非常重要的事。也許有人會選擇出外用膳，但每逢節日食肆總是人山人海，部分更會規限用餐時間，所以我就會選擇在家下廚，吃得舒適一點。

小炒王材料豐富變化多

在冬至前，大家可以預先想好要煮什麼菜式，如花膠、海參、鮑魚等，提早準備，到冬至當日就可以輕鬆一點，做幾款簡單方便、酒樓常見的快手煮，即使是家常蒸炒餸菜亦不怕失禮。今次介紹的蒜蓉蒸開邊蝦和小炒王是酒樓常見的餸菜，小炒王材料豐富變化多，可隨意加入家人喜歡的食材，創作出專屬自己的味道。蒜蓉蒸開邊蝦處理好後加入蒜蓉醬就可以蒸，即使對新手「煮婦」來說也沒有難度，今年冬至飯不妨試煮一下。

■蒜蓉蒸開邊蝦（圖）

材料：

˙海蝦6隻

˙蒜頭適量（切碎）

˙紅葱頭少許

˙蒸魚豉油少許

◆做法：

(1)海蝦洗乾淨，剪走觸鬚、腳和蝦頭尖尖的部位，用牙籤在蝦背第2、3節之間挑走蝦腸，用刀在頭尾𠝹一𠝹，用剪刀在蝦背剪開蝦殼

(2)蒜蓉加紅葱頭切碎，放在蝦上

(3)用大火蒸2.5分鐘，或100℃蒸爐蒸5分鐘

(4)最後熱少許油，灒在蝦上再淋上蒸魚豉油和灑上葱花便完成

■小炒王（圖）

材料：

˙魷魚1條

˙韭菜花1束

˙豆乾1件

˙蝦乾適量

˙腰果適量

˙洋葱1/8個

˙迷你椒1隻

˙薑1小片

調味料：

˙生抽2茶匙

˙糖少許

◆做法：

(1)蝦乾用熱水浸軟再切粒，豆乾切片，韭菜花先切走尾部再切段；迷你椒及洋葱切條

(2)水滾後加少許油，再將韭菜花煠30秒，然後盛起

(3)熱油鑊加入薑及魷魚炒香，加入其他配料一同炒勻，加入調味料將韭菜花回鍋，最後加入腰果炒勻便可

小貼士

˙腰果用焗爐先焗一焗，或購買超市現成烤好的，入鑊炒勻便可

˙韭菜花尾部較硬身，且帶點渣，一般先切走再煮，咬口會較幼嫩

文、圖：KellyMama

作者簡介：育有一子一女，身為全職媽媽熱愛煮食，喜歡研究簡易家常菜，希望與大家分享各種美味菜式。

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