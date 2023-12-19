明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第480期

Happy Pa Ma

潮媽寶典：寫給4歲兒子的一封信

【明報專訊】2019年11月末，我經歷17個小時的宮縮陣痛後，你呱呱墜地，你的第一聲啼哭響亮如雷，把一旁陪產的爸爸「霹」醒，我和你爸瞬間熱淚盈眶，激動的淚水模糊了雙眼，就此我迷迷糊糊當上了新手媽媽。在你1歲時，感謝電台給我機會主持親子節目《潮媽寶典》，至今訪問超過60位傑出媽媽，向她們取經並把精華集結成文，希望成為與你同頻的朋友。

一起滑彩虹滑梯

我曾兩次訪問史丹福大學教育學博士陳美齡老師，她的一句話讓我印象深刻——「媽媽是孩子的第一位愛人」，這話就像神奇魔法，每當你調皮惹我生氣，默念它使我腎上腺素迅速下降。當然，也是自懷孕後，才知道我原來那麼重要。孕育時是容器；生產時是通道；餵養時是食物；現在依然是你的「心上人」。

今早你睡眼惺忪地問我：「媽媽，今天星期六嗎？你不用上班嗎？」我微笑點頭，你追問：「明天星期日嗎？你也不上班嗎？」我回答：「是的。」你興奮地說：「太好了，我好開心呀！」前段時間，你和我分享了你的畫作：「媽媽，這是我最喜歡的遊樂場，有你、我和彩虹。彩虹是滑滑梯，我們一起滑。」稚嫩的筆觸，天真的童語，卻是最珍貴的禮物。

說到禮物，我也正為你準備，因為還有兩天你就4歲了，現在的你是一個有思想的小男孩，期待生日禮物和派對，但我更想告訴你生日即為母難日，感謝才是這天最重要的意義。媽媽感謝你千里迢迢住進我肚子，然後我們共生共存，度過親密的10個月，也感謝你外婆把我生下來，然後有我，才有你，當然也感謝你的外公，你的爸爸，有他們才有生命的誕生和延續。所以，生日應該是「感謝日」。希望當你從小男孩變成大男人時，你的生日不止有朋友，也有親愛的家人！

珍惜睡前專屬時間

媽媽這一年工作忙，少陪你了，聽到你問：「媽媽，怎麼天沒亮你就出門？媽媽你怎麼還沒回來？」我很內疚，但想我努力工作能成為你的榜樣，將來你也會這樣努力追求你的事業。我答應你，每晚睡前必有我們專屬時間，你可以一直問：「媽媽，你今天做什麼啦？」我會認真回答並耐心聽你一天的喜與憂，有秘密都要告訴媽媽喔！

這個專欄，媽媽寫了3年，這是第35篇稿件，由於節目改版，《潮媽寶典》專欄將暫告一段落。感謝編輯和讀者，讓我把當媽的感悟記錄下來。等你長大後，可以細讀媽媽們的心事，這或許有助你成為體貼的暖男！

文：黄梓瑜

作者簡介：香港電台普通話台《寰聽世界》主持，訪問老手，潮媽新手，瘦身高手。陪伴寶寶成長，同時注重自身發展，希望透過聲音為媽媽們帶來力量，一同成為更好的自己和媽媽。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第480期]

相關字詞﹕親子筆陣 黄梓瑜 潮媽寶典

上 / 下一篇新聞