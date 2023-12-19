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副刊
Happy PaMa 教得樂 第480期

Happy Pa Ma

親子筆陣．閱讀的幸福：減廢救地球

【明報專訊】記得有一次帶學生到訪大澳，我們在市中心見到一個很有意思的藝術品。藝術家用一個魚網盛滿從大澳收集回來的各種各樣廢棄塑料瓶，然後再塑造成一條大魚的形狀。這件藝術品給孩子們帶來了不少衝擊，他們剛在這美麗的香港水鄉遊歷，感受人與自然共處的美妙，但沒想到在這美好的背後，也面臨着人類對自然的破壞，以及各種海洋垃圾帶來的威脅。

塑膠廢物釀生態災難

環保議題一直是學校的重點課程之一。除了在正規課堂上灌輸環保知識給學生，體驗活動也是培養孩子環保意識不可或缺的一環。在疫情期間，減少使用塑膠器具的議題特別引起大眾的關注。幾年前，我們學校與一個環保團體合作舉辦了一個名為「走塑嘉年華」的親子活動。每個家庭都承擔一個特別的外賣任務，他們需要自備容器到餐廳購買餐點，避免使用即棄餐盒。這個做法其實相當簡單，毋須高科技，也毋須接受STEAM培訓，只要我們願意去做，就能實現。

韓國童書《塑膠島》從一隻海鳥的角度出發，講述了塑膠廢物對自然生態的影響。作者李明愛在故事開始時，將這隻海鳥所居住的島嶼呈現在讀者眼前。這座小島佈滿了密密麻麻的樓房，人口極度稠密，製造的垃圾數量令人驚訝。馬路上的每輛車都載滿了塑膠瓶、輪胎等廢物；每個人手中都拿着五顏六色的塑料袋或塑膠用品，這些物件最終變成漂浮在海洋中的垃圾，被魚類和海鳥誤食，造成生態災難。故事中有一刻讓人感到希望，因為人們試着清理這些垃圾，但這個希望很快破滅了。就像現實一樣，島上很快又被更多種類、更多數量的海洋垃圾淹沒。主角海鳥仍然頂着一個塑料罐子，被膠帶纏住，無奈地繼續生活在這個塑膠島上。當我們翻到書本後面，原本海上的小島，每一個都被塑料垃圾覆蓋住。這個結局看似毫無出路，是因為如果只有一小撮人關注環保工作，而大多數人仍然大量生產塑膠用品，隨意丟棄海洋垃圾，地球的未來很難走向美好。

由自己出發 形成環保力量

故事的結尾無疑讓人感到灰心，不過我們可以選擇從中獲取力量和啟示，然後轉化為行動力，鼓勵每個人成為環保的推動者。無論是小到每天減少一次塑膠使用，還是大到參與社區清潔活動，我們的每一個行動都有價值。而這些積極的行動，將形成一個更大的力量，進一步推動更多人加入環保行列。最重要的是，我們要相信孩子有力量去讓這個世界變得更美好。讓他們參與在當中，藉着自己小小的努力，小小的改變，為地球的未來帶來希望。

合上書本，讓我們一起行動，令這個故事不再只是一個警示，而是成為我們遵從的指南，為我們的孩子留下一個更美好的世界。

文：何彥輝

作者簡介：現為港澳信義會小學校長，20多年來，倘佯在故事的懷抱中的教育工作者。一直用心推動兒童文學在學校的發展，相信文學的力量能在孩子的成長中留下真、善、美的痕迹。

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[Happy PaMa 教得樂 第480期]

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