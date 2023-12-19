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Happy PaMa 教得樂 第480期

Happy Pa Ma

家家有禮：萌寵攝影棚 與毛孩盡情打卡

【明報專訊】毛孩作為不少家庭的一分子，聖誕節又怎可以少了牠們的參與！今年香港挪亞方舟推出「寵樂童萌大派對」，帶來一連串毛孩的專屬主題活動，其中「萌寵攝影棚」包含8大場景，如聖誕派對、化身水手揚帆出海、擔演電影的主角等，主子可以為毛孩穿上現場提供的主題服飾，盡情打卡，留下回憶。挪亞方舟更於戶外設有一個精心打造的遊樂場「毛孩躍動天地」，讓毛孩發揮運動細胞，盡情跑跑跳跳。

至於小朋友亦可化身「智萌小獸醫」，走入寵物診所的模擬場景，體會獸醫的日常工作。此外，喜歡動手做的大小朋友也可參與多個DIY工作坊，包括製作小寵物公仔的「毛絨小萌寵D.I.Y.」、製作可愛動物糖果的「甜趣動物糖D.I.Y.」、運用食用印刷技術將照片印在曲奇餅上的「聖誕曲奇設計工房」及雕刻坐枱式小夜燈的「夢幻夜燈藝工房」等，共創美好親子回憶。

■INFO

挪亞方舟「寵樂童萌大派對」

日期︰即日至2024年1月1日（逢周六、日及公眾假期）

時間︰上午10:00至晚上6:00

地點︰馬灣珀欣路33號

查詢︰3411 8888

■送香港挪亞方舟親子套票

香港挪亞方舟送出親子套票予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額10個，每人可獲成人及小童入場券各1張連10張遊戲券。（圖2）

有興趣的讀者請於12月26日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「萌寵攝影棚」包含多少個場景？

[Happy PaMa 教得樂 第480期]

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