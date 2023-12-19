本周FOCUS．家家有禮：Robot Town邊玩邊學STEAM

【明報專訊】今個聖誕節，信德集團旗下3大商場西寶城、昇悅商場及昇御商場化身為Robot Town，讓小朋友好好放鬆之餘，又能邊玩邊學STEAM小知識！「Robot Town Christmas Fun! S.T.E.A.M 互動聖誕學堂」聖誕活動由西寶城打頭陣，商場的「玩轉 Robot STEAM Christmas!」設有5大打卡位，包括3.5米高的ROBOT Santa及2米高的ROBOT Snowman、ROBOT Reindeer Truck等。它們身上還設有免費STEAM互動遊戲，例如ROBOT Santa身上的小型科學體驗裝置，讓小朋友認識啟動機械人的原理；ROBOT Snowman則讓小朋友化身建築師，用不同形狀及外觀組件，自行拼砌出各式各樣的機械與建築模型。