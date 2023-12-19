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副刊
Happy PaMa 教得樂 第480期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．家家有禮：Robot Town邊玩邊學STEAM

【明報專訊】今個聖誕節，信德集團旗下3大商場西寶城、昇悅商場及昇御商場化身為Robot Town，讓小朋友好好放鬆之餘，又能邊玩邊學STEAM小知識！「Robot Town Christmas Fun! S.T.E.A.M 互動聖誕學堂」聖誕活動由西寶城打頭陣，商場的「玩轉 Robot STEAM Christmas!」設有5大打卡位，包括3.5米高的ROBOT Santa及2米高的ROBOT Snowman、ROBOT Reindeer Truck等。它們身上還設有免費STEAM互動遊戲，例如ROBOT Santa身上的小型科學體驗裝置，讓小朋友認識啟動機械人的原理；ROBOT Snowman則讓小朋友化身建築師，用不同形狀及外觀組件，自行拼砌出各式各樣的機械與建築模型。

此外，商場亦準備了5個不同主題的聖誕STEAM學堂及2個挑戰區，其中「機械人組裝激鬥區」讓大人小朋友親自組裝機械人，並即場與其他機械人比併，齊齊享受STEAM的樂趣。只要即日以電子貨幣消費或讚好西寶城facebook及Instagram專頁，即可免費參與。

■INFO

Robot Town Christmas Fun!

S.T.E.A.M 互動聖誕學堂

日期︰即日至2024年1月1日

時間︰上午10:00至晚上10:00

地點︰西寶城、昇悅商場及昇御商場

查詢︰2542 7626（西寶城）

■送ROBOT Santa多用途斜揹小袋

西寶城送出ROBOT Santa多用途斜揹小袋予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。（圖2）

有興趣的讀者請於12月26日（周二）中午12:00前回答以下問題，連同姓名、聯絡電話及地址傳至happypama5@mingpao.com，即有機會獲獎，得獎者將收到專函通知。

問：「玩轉 Robot STEAM Christmas!」裝置中有多少米高的ROBOT Santa？

整理：陳真紀、顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第480期]

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