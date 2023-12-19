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Happy PaMa 教得樂 第480期

Happy Pa Ma

聖誕美食指南：輕盈版好滋味 藍色聖誕餐又食又拎

【明報專訊】一家幾口想聖誕節搵食，只想到自助晚餐？其實小朋友胃口細，毋須吃得太heavy，以下幾間餐廳推出的輕盈版聖誕特色美食，同樣充滿節日氣氛，一家大小也可以吃得開開心心！

文︰顏燕雯

藍色的食物實在難得一見，一班聖誕造型的藍精靈，就請大家試試他們「村內」的特色藍色佳饌！東薈城名店倉今年的聖誕佈置以藍精靈作主題，而場內人氣餐廳QUE by Rin Horiuchi更配合活動，打造成藍精靈聖誕餐館，除了門外、店內裝潢加入了藍精靈公仔擺設，更推出3款藍精靈主題美食單品，包括牛肉漢堡、藍極光棉花糖沙冰及提拉米蘇盆栽，款式別致又美味！此外，凡堂食消費滿$800更可獲贈限量版藍精靈×QUE by Rin Horiuchi環保袋及主題襟章（隨機款式），一於又食又拎，過一個開心藍色聖誕！

■INFO

QUE by rin Horiuchi藍精靈聖誕餐館

供應日期︰即日至2024年1月2日

時間︰上午11:30至晚上10:00

價錢︰牛肉漢堡$128、藍極光棉花糖沙冰$72、提拉米蘇盆栽$98（另加一）

地點︰東涌東薈城名店倉二樓284-285號舖

查詢︰2381 8813

[Happy PaMa 教得樂 第480期]

相關字詞﹕好去處 親子 美食 聖誕大餐 聖誕節

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