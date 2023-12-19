精選活動：黃鴨「五代同堂」陪度佳節

【明報專訊】聖誕當然要與至愛一起度過！本地創作的黃色鴨仔LT DUCK特別在節日期間，齊齊五代同堂陪大家過聖誕！適逢「小黃鴨之父」林亮明年初將迎接百歲壽辰，中環街市特別以小黃鴨作主題，先是地面Oasis設有5隻不同尺寸、不同形象，高度從1.5米到2.5米不等的巨型小黃鴨，象徵「五代同堂」，其上空更懸掛各種代表中環街市、小黃鴨及雪花圖案的霓虹燈和燈箱，日落時分，在斜陽映照下，拍出來的照片別有一番風味。