知多啲：「牧民」或須兩地交稅

數碼遊牧簽證可合法工作

針對這種新興生活模式，現時全球有逾40個國家如西班牙、葡萄牙等推出「數碼遊牧簽證」，專門處理稅務和簽證狀况。黃寶琪指，理論上持旅遊簽證在外地工作屬犯法，而透過這些專屬簽證，數碼遊牧人士就可在當地合法工作，亦方便稅局掌握有多少人以這些形式賺取收入，部分地方甚至推出優惠，如減免部分稅收、豁免稅收一段時間，以吸引人才。

Kristie補充，數碼牧民如持旅遊簽證入境，可逗留時間一般較短，簽證到期後或需visa run，即出境後再入境，重新計算簽證期限；而數碼遊牧簽證通常提供較長逗留時間，部分最長可留5年。不過她表示，數碼遊牧簽證普遍會要求申請人達一定入息要求，並提供入息證明、公司僱用證明等，對她這類自由工作者來說就不容易申請。