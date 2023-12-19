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知多啲：「牧民」或須兩地交稅

【明報專訊】中主環球集團創辦人及主席陳樂禧指，數碼遊牧這新興的生活方式在稅務上存有不少灰色地帶，集團首席稅務合伙人黃寶琪表示，每個地方的稅務要求和稅務種類都不同，數碼遊牧人士除了需要了解自己是否需要在香港交稅，如從事香港受僱工作抑或非香港受僱工作、在港逗留日數等，還要清楚在遊牧地方有無稅務責任。她建議可查核當地有沒有與香港簽訂《全面性避免雙重課稅協定》，「當中有一些日數（逗留）的指標，如在外地不超過多少日，就不當作當地的稅務居民，而是香港稅務居民，需交稅予香港」，如果沒有簽訂，或有可能要向兩地交稅。

數碼遊牧簽證可合法工作

針對這種新興生活模式，現時全球有逾40個國家如西班牙、葡萄牙等推出「數碼遊牧簽證」，專門處理稅務和簽證狀况。黃寶琪指，理論上持旅遊簽證在外地工作屬犯法，而透過這些專屬簽證，數碼遊牧人士就可在當地合法工作，亦方便稅局掌握有多少人以這些形式賺取收入，部分地方甚至推出優惠，如減免部分稅收、豁免稅收一段時間，以吸引人才。

Kristie補充，數碼牧民如持旅遊簽證入境，可逗留時間一般較短，簽證到期後或需visa run，即出境後再入境，重新計算簽證期限；而數碼遊牧簽證通常提供較長逗留時間，部分最長可留5年。不過她表示，數碼遊牧簽證普遍會要求申請人達一定入息要求，並提供入息證明、公司僱用證明等，對她這類自由工作者來說就不容易申請。

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