短暫體驗：企業推限時work from anywhere 增招聘吸引力

清邁旅居 與香港同事同步工作

在網購現金回贈平台ShopBack任職客戶服務經理的吳家嘉（Alyson），今年10月中到清邁旅居1個月，是自香港「開關」後，她飛到泰國的第3個城市。不過今次旅程有點不一樣，她帶備工作電腦同行，第一次嘗試旅居兼工作。她的新加坡僱主早前推出政策，在不扣年假和薪金下，容許員工每年有30個工作日離開辦公室，到世界任何一個角落工作。

Alyson負責客戶服務，平日主要透過電郵回應客戶查詢。自言性格「坐唔定」的她，即使疫情時WFH都不能全天窩在家中，偶爾會到cafe，轉換工作環境。在清邁生活1個月，她每天在泰國時間，準時朝八晚五時半與香港同事同步工作，有時在民宿、有時在cafe，「但我每日都會給自己一個小目標，試新餐廳或新咖啡店，讓每日過得有儀式感一點」。收工後就逛街、打網球、健身，周六日就變身遊客，自駕到周邊城市觀光。她笑言這30日的工作效率提升了許多，因為每天都想盡快完成工作然後玩樂。

「初期推行這政策時，我們都有擔心，但幸好本身（公司）就有混合辦公模式，大家已很習慣在家中視像會議；同事亦很清楚怎樣保護公司數據和資料，其實work from anywhere和WFH的分別不太大。」ShopBack香港總經理尹子良（Arthur）指，他們大部分工作模式都可以線上或電話完成，因此所有全職員工均可申請。他明言公司沒制訂機制防止同事濫用政策，但有需要時可能會出警告信或要求同事改放年假。他又指香港分部規模較小，只有14人，大家關係較密切，故對同事有信心。

講求對員工信任 較少本地企業推行

除了ShopBack，加拿大運動服裝品牌lululemon在2021年起亦推出work from anywhere政策，讓在辦公室工作的員工每年可到海外遙距工作3周。香港中文大學商學院管理學系高級講師徐寶容留意到，推出這些政策的多是跨國企業、初創、科技公司等，在調動人手上較有彈性，甚至成為招聘的吸引力；相對來說，較少本地企業或中小企推行。她表示推行此政策，企業對員工的信任很重要，但本地公司對員工的信任普遍不高，大部分僱主仍傾向要求員工到辦公室，面對面溝通，方便管理。