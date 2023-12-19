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飲食

$2888豪華薑餅屋 一家甜蜜蜜

【明報專訊】除了薑餅人之外，另一聖誕熱門甜點非薑餅屋（gingerbread house）莫屬。它是用薑餅砌成的小屋，表面主要用糖霜粉飾成積雪和冰柱，再加點朱古力、糖果點綴，深受大小朋友喜愛，一般相信薑餅屋是由德國《格林童話》故事之一《糖果屋》演變而來。港島香格里拉行政總廚Uwe Opocensky是德國人，他指德國聖誕市集上會有各種造型薑餅和薑餅屋，他回憶起童年時家裏也擺放薑餅屋，他還會掰開來吃，特別喜歡帶有甜美糖霜的部分。

魚膠做窗戶 窺見屋內有聖誕樹

今年港島香格里拉「築起」一間高55厘米、重逾5公斤的豪華薑餅屋，還有其他不同大小的薑餅屋。薑餅以德國麵粉、薑粉、牛油、糖、香料及發粉等製成，Uwe指薑餅人和薑餅屋基本上用同一款麵糰，「薑餅人相對軟腍，薑餅曲奇和屋比較硬身」。

港島香格里拉行政糕餅總廚Julien Gourmelon分享薑餅屋的製作方法，他表示焗好薑餅後，便要以糖霜把大小不同的薑餅黏合，製成屋頂、四面牆壁和地板，並將它們黏合組裝。「通常先做屋頂。豪華薑餅屋需要數天鞏固屋頂，整個薑餅屋製作過程約需5天；小型薑餅屋則只需1天就完成。」今年的豪華薑餅屋再升級，設計更精緻、更多細節，「去年（薑餅屋）無窗，今年就用魚膠做出透明窗戶」。從窗口可窺見屋內模樣，原來還有朱古力聖誕樹。Julien又以朱古力製成露台等部件，並以翻糖技術製作石春煙囪，還內置LED燈，亮燈後，增添不少節日氣氛！

$43 DIY親民薑餅屋

雖然大廚級的薑餅屋，我們未必做得來，但若想試試和家人一起動手製作小型薑餅屋，可以考慮IKEA的聖誕薑餅屋，價錢親民，只需43元便有交易。

港島香格里拉

供應日期：即日至12月26日

地址：金鐘金鐘道88號太古廣場 港島香格里拉酒店6樓聖誕市集

查詢：2877 3838

網址：t.ly/jx0xE

IKEA

網址：www.ikea.com.hk

相關字詞﹕薑餅 飲食 聖誕禮物 聖誕 聖誕節 薑餅屋

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