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健康

瘤言情深：乳癌患者5招改善失眠

【明報專訊】美國史丹福大學「壓力和健康中心」教授斯派格爾（David Spiegel）研究表明，良好睡眠是戰勝癌症病魔的法寶，亦是癌症患者復康路上的助力。然而，研究數據指出，乳腺癌患者與其他惡性腫瘤相比，有較高比例的睡眠障礙。

身心環境因素影響睡眠

失眠是一種睡眠障礙，指入睡困難或難以維持睡眠狀態，且持續1個月每周出現3次以上睡眠問題，明顯困擾甚至影響日常生活。研究顯示，乳腺癌患者睡眠障礙發生率高達80%，對患者精力、體力、生活、工作，以及康復造成一定程度影響。

一般來說，乳腺癌患者出現睡眠障礙因素可分為藥物、生理、心理和環境四大範疇：

‧藥物因素：服用藥物如紫杉醇、曲妥珠單抗、他莫昔芬等，其常見副作用之一便是失眠

‧生理因素：癌痛、術後傷口疼痛，以及疾病帶來身體變化可能會導致患者失眠；另外，病人因術中需清走腋窩淋巴結，易造成上臂淋巴液回流障礙，出現淋巴水腫，這些不舒適感都會引起失眠

‧心理因素：對乳房缺失後的自卑，對疾病未知的恐懼和不確定感，以及對家庭負擔的擔憂等心理困擾，皆增加患者精神壓力，以致失眠

‧環境因素：手術後生活習慣可能有所改變，例如有強光、噪音影響，又或牀鋪軟硬及室內溫度等條件的改變都有可能改變睡眠節奏，導致生理時鐘紊亂

良好睡眠可以提升免疫功能，修復受損細胞，促進細胞更新，刺激被稱為「人體清道夫」的免疫細胞如巨噬細胞和其他白血細胞，它們能迅速辨別微生物，將其吞噬或殺死。所以，提高睡眠質量是癌症復康一個重要環節，做好以下幾點有效改善失眠：

合理用藥勿依賴

1.調整心態：世界衛生組織把癌症劃定為可以調控、治療，甚至可治癒的慢性病。癌症患者要對自己所患的疾病有正確認識，面對現實時不必過度緊張和焦慮。穩定自己的情緒，對於睡眠改善有很大幫助

2.適當運動：適當活動能提高夜間睡眠質量，患者可根據身體狀况，每天做輕中度運動，通過運動緩和交感神經系統過度興奮。盡量避免睡前劇烈體力活動和腦力勞動

3.合理飲食：三餐不宜過飽，少吃多餐；避免吃太油膩、辛辣食物，以免消化不良影響睡眠

4.積極治療疼痛或各種不適：疼痛是造成失眠的主要因素。採用鎮靜藥、止痛藥、針灸等多種鎮痛方法緩解疼痛。癌症治療過程中出現各種不良反應、不適徵狀也應積極處理

5.改善睡眠習慣：每晚安排7至8小時睡眠，不在牀上看電視、工作或看書等。每晚保持相同時間點睡覺。睡前盡量不要喝飲料，避免在傍晚或夜間攝取含有酒精、咖啡因、可可等成分的食物

乳腺癌患者的失眠問題，需綜合運用各種藥物和非藥物的治療，才能有效解決。嚴重失眠的患者應主動尋求醫生幫助，嚴格遵照醫囑，合理用藥，以防長期用藥對藥物產生依賴。

文：林河清（香港綜合腫瘤中心臨牀腫瘤科專科醫生）

相關字詞﹕睡眠障礙 失眠 乳癌 瘤言情深

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