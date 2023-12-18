明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

食得smart：DIY無酒精「熱紅酒」迎聖誕

【明報專訊】下周就是聖誕！節日和家人朋友聚餐，高興下或會小酌兩杯吧，但大家有否留意酒精對身體影響，不止是神經受損？

酒精即是「乙醇」，有充分證據顯示它和其代謝物「乙醛」對人體有致癌性，世界衛生組織轄下的國際癌症研究機構，將之列為第一類致癌物，與煙草、二噁英和加工肉同組。不少研究證實飲酒會增加各種癌症發病或死亡率，包括口腔癌、咽喉癌、食道癌、肝癌、大腸癌及女性乳癌。與不飲酒人士相比，每日飲用12克酒精（約1罐啤酒）為例，各種癌症發病或死亡風險便會提高7%至47%不等，以咽喉癌風險最高，風險亦會隨飲酒分量而遞增。

10克酒精=3.5茶匙糖

此外，營養師常稱酒精為「無營養的熱量」，因為1克酒精含7千卡，每1酒精單位有10克酒精，即有70千卡，約相等於1.5茶匙油或3.5茶匙糖。節慶通常邊飲酒邊吃，會無意間吃過量，攝取過多熱量，提升假期後增重機率；加上豪飲一晚後的宿醉徵狀，也會影響隔天精神狀態。

如選擇飲酒，則有以下建議：

•用小杯盛載，每次飲用以1酒精單位為基準，限制飲用分量

‧選擇酒精含量較低的飲料

•先飲水或梳打等非酒精飲品，並與酒精飲品交替飲用

•酒後切勿駕駛

最後分享一個可30分鐘內完成、大人小孩都能享用又充滿聖誕氣氛的飲品食譜：

無酒精「熱紅酒」

材料（4人分量）：

石榴／紅莓汁2杯（可用其他果汁代替，成人可用無酒精紅酒代替）、葡萄汁2杯、清水2杯（若用無酒精紅酒可免）、檸檬和橙各1個切薄片、肉桂2支、丁香6粒、豆蔻3粒、八角3粒、紅糖（可免或適量）

做法：

1. 所有材料放進鍋中，大火加熱

2. 煮沸後轉中火，半掩蓋煮20至30分鐘

3.飲料隔渣倒入杯內，加入橙片或肉桂裝飾，即成

想認識更多營養資訊？可向註冊營養師查詢或瀏覽社區營養服務網頁：t.ly/ciOc5

文：陳瑋嘉

（基督教聯合那打素社康服務註冊營養師）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕食譜 健康食譜 聖誕節 酒後駕駛 健康 食得smart

上 / 下一篇新聞