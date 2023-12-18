明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

吾生有杏：院長醫生周記（244）：醫病易 行醫難

【明報專訊】執筆當日，一名婆婆帶着坐輪椅的丈夫前來求醫。伯伯患上了柏金遜症，但已有1年多沒有接受治療。他行動愈來愈緩慢，胃口持續下降，就連排便也變得困難。近幾個月伯伯食慾不振及便秘問題不斷惡化，所以婆婆為她的老伴四出訪尋醫生。

當日初次見面，伯伯神色呆滯，口角流着唾液，大拇指不斷顫動，是柏金遜症的典型例子。我心裏不禁想：「為什麼不願意接受治療呢？其實藥物可以有效紓緩這些問題。」再三追問，原來以往的治療經歷頗不愉快，婆婆覺得那些專科門診醫生總是十分忙碌，根本沒有好好地解釋治療方案。婆婆說：「我覺得他吃了藥也沒有多大分別，醫生只是一味叫我餵藥給他吃。」與其每次都要花上很大力氣帶老伴回去覆診，她索性放棄那些沒有成效的治療。

由於沒有對症下藥，伯伯的情况便愈來愈差，連帶進食、消化及排便也受影響。婆婆曾經向腸胃專科醫生求助，當醫生為伯伯做了胃鏡及大腸鏡檢查後，只是告訴婆婆「一切正常」，然後把伯伯轉介至醫管局的專科診所跟進便作結。

聽罷婆婆的敘述，我不禁感到唏噓。於是我重新向婆婆解釋有關柏金遜症的治療，如何透過藥物改善老伯的活動能力及腸道問題，但調節藥物需要時間及耐性。正因再度轉介給腦科的輪候日子很長，擔心會進一步延誤病情，我便致電腦科同事，徵詢他的意見，然後處方了一些治療柏金遜症的藥物，希望能夠初步改善他的病情後再作轉介。此外，我亦安排伯伯接受言語治療師評估吞嚥食物的風險。

避免不必要轉介 減專科輪候壓力

這個故事似曾相識，因為我經常接觸類似的事件。香港除了醫生人手不足外，還有更深層次的問題。醫生每天都忙碌地處方一袋又一袋價值連城的藥物，但卻沒空解釋及聆聽，錯過了不少治癒病人的機會。流水作業式的醫療只能表面上縮短了輪候時間，但要「藥到病除」談何容易？避免不必要的轉介才有望減輕專科新症的輪候壓力，讓真正有需要的病人得到專科照顧。專科醫生不代表缺乏能力處理一般病症，假如一個病人患上3種不同器官的疾病，他是否需要3個不同專科照顧？讓醫病變回醫人吧！

行醫者亦要堅守初心，不要以忙碌為藉口，厭煩聆聽那些沒有我們這麼幸運的人；亦不應為着尋找經濟機遇或害怕失誤而過度醫療。行醫難，堅守初心、不隨波逐流更難。相由心生，但願我們不會被無情的歲月磨蝕至面目模糊。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[健康]

相關字詞﹕健康 醫患矛盾 醫患關係 中大醫學院 陳家亮 吾生有杏 院長醫生周記

上 / 下一篇新聞