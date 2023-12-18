吾生有杏：院長醫生周記（244）：醫病易 行醫難

當日初次見面，伯伯神色呆滯，口角流着唾液，大拇指不斷顫動，是柏金遜症的典型例子。我心裏不禁想：「為什麼不願意接受治療呢？其實藥物可以有效紓緩這些問題。」再三追問，原來以往的治療經歷頗不愉快，婆婆覺得那些專科門診醫生總是十分忙碌，根本沒有好好地解釋治療方案。婆婆說：「我覺得他吃了藥也沒有多大分別，醫生只是一味叫我餵藥給他吃。」與其每次都要花上很大力氣帶老伴回去覆診，她索性放棄那些沒有成效的治療。

由於沒有對症下藥，伯伯的情况便愈來愈差，連帶進食、消化及排便也受影響。婆婆曾經向腸胃專科醫生求助，當醫生為伯伯做了胃鏡及大腸鏡檢查後，只是告訴婆婆「一切正常」，然後把伯伯轉介至醫管局的專科診所跟進便作結。

聽罷婆婆的敘述，我不禁感到唏噓。於是我重新向婆婆解釋有關柏金遜症的治療，如何透過藥物改善老伯的活動能力及腸道問題，但調節藥物需要時間及耐性。正因再度轉介給腦科的輪候日子很長，擔心會進一步延誤病情，我便致電腦科同事，徵詢他的意見，然後處方了一些治療柏金遜症的藥物，希望能夠初步改善他的病情後再作轉介。此外，我亦安排伯伯接受言語治療師評估吞嚥食物的風險。

避免不必要轉介 減專科輪候壓力

這個故事似曾相識，因為我經常接觸類似的事件。香港除了醫生人手不足外，還有更深層次的問題。醫生每天都忙碌地處方一袋又一袋價值連城的藥物，但卻沒空解釋及聆聽，錯過了不少治癒病人的機會。流水作業式的醫療只能表面上縮短了輪候時間，但要「藥到病除」談何容易？避免不必要的轉介才有望減輕專科新症的輪候壓力，讓真正有需要的病人得到專科照顧。專科醫生不代表缺乏能力處理一般病症，假如一個病人患上3種不同器官的疾病，他是否需要3個不同專科照顧？讓醫病變回醫人吧！

行醫者亦要堅守初心，不要以忙碌為藉口，厭煩聆聽那些沒有我們這麼幸運的人；亦不應為着尋找經濟機遇或害怕失誤而過度醫療。行醫難，堅守初心、不隨波逐流更難。相由心生，但願我們不會被無情的歲月磨蝕至面目模糊。

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

（教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出）

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