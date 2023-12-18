明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
健康

醫護專業人士挑選 聖誕健康有禮

【明報專訊】正為親友選購聖誕禮物費煞思量嗎？

10名醫護專業人士，由健康角度出發，為家人朋友精心挑選禮物，過一個快樂又健康的聖誕。

■給長輩禮物

．電動牙刷——陳澔賢（牙科醫生）

年過65歲後，手部關節靈活度可能下降，送上電動牙刷，操作簡單，能更有效地清潔牙齒，對柏金遜和關節炎患者尤其適用。

．橡筋帶、熱敷墊

——周學麟（物理治療師）

初老開始面對肌少症和肌力下降的問題，送上練力橡筋帶，用於輕度抗阻訓練，幫助增強肌力和靈活度。較年長的長輩經常周身骨痛，熱敷墊幫助紓緩頸部不適和肌肉緊張，也有助促進血液循環和放鬆肌肉。

．營養補充品

——洪亮斌（骨科專科醫生）

中年後容易因體重增加和缺乏運動，引致膝關節提早退化，關節保健品對早期退化有一定作用。長者骨質密度逐年減少，建議每日補充鈣和維他命D可預防骨折。

．驗身套餐、旅行禮券、保暖衣物

——陳愷怡（精神科專科醫生）

為長輩送上驗身套餐、旅行優惠券等，提醒他們照顧好自己健康，好好享受生活；或送上保暖衣物，例如冷帽和頸巾，讓他們感受到聖誕的溫暖。

．眼睛檢查

——沈蔚瑄（眼科專科醫生）

50歲是一個臨界點，眼睛問題或開始出現，預防勝於治療，為50歲以上長者送上眼睛檢查。

．益生菌

——陳可兒（註冊營養師）

隨年齡增長，免疫系統功能下降，容易出現腸胃不適、便秘等；益生菌有助改善消化功能，增強免疫力，減少便秘。而對於經常使用抗生素治療的長者，益生菌有助恢復腸道菌群的平衡。

．血壓計、血糖計、大屏幕平板、啞鈴

——劉志豪（職業治療師）

步入中年，或出現一些徵狀不明顯的長期病，送上血壓計、血糖計等，有助追蹤身體情况，防患於未然。為避免老人家社交孤立，大屏幕平板電腦可以讓他們連接世界；或送上啞鈴作日常鍛煉。

．健康監測手環、電熱氈

——盧肇聯（註冊中醫）

身體機能隨年齡下降，健康監測手環有助管理及改善生活品質及健康。而隨着老化引致氣血不暢，各種痛症出現，電熱氈有助疏通氣血，緩解疼痛。

■給孩子禮物

．護脊書包、人體工學椅子

——洪亮斌（骨科專科醫生）

小學生書本愈來愈多，一個符合人體工學的書包可避免背肌疲勞和形成寒背；而中學生經常伏案溫書做功課，坐姿不良會引起姿勢性脊椎側彎和寒背，一張符合人體工學的椅子，有助維持正確坐姿。

．Busy board、發聲故事書、義工體驗——沈蔚瑄（眼科專科醫生）

Busy board忙碌板、發聲音樂故事書，為小朋友有益又有趣的娛樂。青少年踏入反叛期，未必願意聽從父母，送上義工或軍訓體驗，讓他們認識世界，擴闊眼界。

．大型積木塊、兒童平衡板

——周學麟（物理治療師）

大型積木塊可為嬰幼兒提供多種感官刺激，促進手眼協調和肌肉發展，培養創造力和空間認知能力。

兒童平衡板幫助發展平衡力和身體控制能力，在平衡板上站立、走動和玩耍，可以鍛煉肌肉，提升協調力和空間感。

．音樂盒、桌上遊戲、護髮護膚品

——陳愷怡（精神科專科醫生）

快樂無價！可為幼兒送上聖誕襪和音樂盒，讓他們對佳節和禮物充滿期待，並享受音樂盒上聖誕歌和公仔轉動的快樂。大一點的孩子可送桌遊，在聖誕派對和家人朋友一起玩耍；亦可送上主題公園門券，讓他們和朋友盡情慶祝。給青少年可送上護髮及護膚用品，因為這個年紀開始注重儀表，讓他們扮靚過一個快樂聖誕。

．即食湯包

——盧肇聯（註冊中醫）

兒童保健即食湯包，如茶樹菇、山藥及北芪具增強免疫力功效，烏梅及魚腥草具有抑制過敏及消炎作用，有助改善過敏性炎症。

．田徑、運動用品

——劉志豪（職業治療師）

田徑、運動用品可以讓小孩多做運動，也可以與家長互動。

■給所有年齡層禮物

．潤膚霜——劉顏銘

（皮膚及性病科專科醫生）

秋冬乾燥，皮膚表面水分容易流失；皮膚乾燥會令其屏障功能降低，容易引起皮膚發炎，引致濕疹，皮膚出現脫屑及龜裂網狀紅斑。所以秋冬保養皮膚首重保濕，多搽潤膚霜，補充皮膚油分及水分。

．運動手環

——洪亮斌（骨科專科醫生）

運動手環鼓勵和監察用家多做帶氧運動，強身健體。

．Staycation voucher、蠟燭、香薰

——陳愷怡（精神科專科醫生）

送上staycation voucher，趁着假期和家人或至愛度過一個溫馨聖誕節，放鬆一下，增進感情。送上蠟燭、香薰，為家居增添節日色彩和溫馨感覺。

．按摩槍、瑜伽墊

——周學麟（物理治療師）

上班族經常面對壓力，肌肉繃緊，按摩槍提供深層肌肉震動，有助緩解肌肉疼痛和緊張，同時促進血液循環。另外，一張瑜伽墊可以在家中練習瑜伽、伸展和冥想等，有助於改善姿勢、減輕關節不適，同時提升身心靈健康。

．乳酪發酵機、智能萬用鍋、手提吸管杯——陳可兒（註冊營養師）

乳酪發酵機可自製健康乳酪，乳酪含豐富蛋白質及益生菌，配合新鮮水果及果仁是營養早餐的好選擇。

智能萬用鍋能夠滿足不同的烹飪需求，包括低溫慢煮、蒸／煮、米飯、湯、粥、豆類、燜、烤焗等，讓忙碌家庭能夠在短時間內準備簡單食物，減少依賴外食或加工食物。

手提吸管杯可以培養健康飲食習慣的動力，自備健康飲料，而不選購含糖飲料或其他如珍珠奶茶等不健康飲品。

．太陽眼鏡、太極／瑜伽課程

——沈蔚瑄（眼科專科醫生）

任何年齡層都需要一副太陽眼鏡，不但是潮流指標，更能保護眼睛避免紫外光傷害。都市人忙碌壓力大，送上太極、瑜伽體驗課程，學習放鬆，調節呼吸，延年益壽。

．健身球——吳鏵昇（物理治療師）

健身球可以用於平衡訓練、核心力量訓練和伸展運動，有助維持身體平穩、柔軟和有力量。

文：林建宇

圖：karandaev、poplasen＠iStockphoto

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]

相關字詞﹕營養師 牙科 中醫 物理治療 精神科 骨科 聖誕 聖誕禮物 眼科 健康

上 / 下一篇新聞