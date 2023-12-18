醫護專業人士挑選 聖誕健康有禮

10名醫護專業人士，由健康角度出發，為家人朋友精心挑選禮物，過一個快樂又健康的聖誕。

■給長輩禮物

．電動牙刷——陳澔賢（牙科醫生）

年過65歲後，手部關節靈活度可能下降，送上電動牙刷，操作簡單，能更有效地清潔牙齒，對柏金遜和關節炎患者尤其適用。

．橡筋帶、熱敷墊

——周學麟（物理治療師）

初老開始面對肌少症和肌力下降的問題，送上練力橡筋帶，用於輕度抗阻訓練，幫助增強肌力和靈活度。較年長的長輩經常周身骨痛，熱敷墊幫助紓緩頸部不適和肌肉緊張，也有助促進血液循環和放鬆肌肉。

．營養補充品

——洪亮斌（骨科專科醫生）

中年後容易因體重增加和缺乏運動，引致膝關節提早退化，關節保健品對早期退化有一定作用。長者骨質密度逐年減少，建議每日補充鈣和維他命D可預防骨折。

．驗身套餐、旅行禮券、保暖衣物

——陳愷怡（精神科專科醫生）

為長輩送上驗身套餐、旅行優惠券等，提醒他們照顧好自己健康，好好享受生活；或送上保暖衣物，例如冷帽和頸巾，讓他們感受到聖誕的溫暖。

．眼睛檢查

——沈蔚瑄（眼科專科醫生）

50歲是一個臨界點，眼睛問題或開始出現，預防勝於治療，為50歲以上長者送上眼睛檢查。

．益生菌

——陳可兒（註冊營養師）

隨年齡增長，免疫系統功能下降，容易出現腸胃不適、便秘等；益生菌有助改善消化功能，增強免疫力，減少便秘。而對於經常使用抗生素治療的長者，益生菌有助恢復腸道菌群的平衡。

．血壓計、血糖計、大屏幕平板、啞鈴

——劉志豪（職業治療師）

步入中年，或出現一些徵狀不明顯的長期病，送上血壓計、血糖計等，有助追蹤身體情况，防患於未然。為避免老人家社交孤立，大屏幕平板電腦可以讓他們連接世界；或送上啞鈴作日常鍛煉。

．健康監測手環、電熱氈

——盧肇聯（註冊中醫）

身體機能隨年齡下降，健康監測手環有助管理及改善生活品質及健康。而隨着老化引致氣血不暢，各種痛症出現，電熱氈有助疏通氣血，緩解疼痛。

■給孩子禮物

．護脊書包、人體工學椅子

——洪亮斌（骨科專科醫生）

小學生書本愈來愈多，一個符合人體工學的書包可避免背肌疲勞和形成寒背；而中學生經常伏案溫書做功課，坐姿不良會引起姿勢性脊椎側彎和寒背，一張符合人體工學的椅子，有助維持正確坐姿。

．Busy board、發聲故事書、義工體驗——沈蔚瑄（眼科專科醫生）

Busy board忙碌板、發聲音樂故事書，為小朋友有益又有趣的娛樂。青少年踏入反叛期，未必願意聽從父母，送上義工或軍訓體驗，讓他們認識世界，擴闊眼界。

．大型積木塊、兒童平衡板

——周學麟（物理治療師）

大型積木塊可為嬰幼兒提供多種感官刺激，促進手眼協調和肌肉發展，培養創造力和空間認知能力。

兒童平衡板幫助發展平衡力和身體控制能力，在平衡板上站立、走動和玩耍，可以鍛煉肌肉，提升協調力和空間感。

．音樂盒、桌上遊戲、護髮護膚品

——陳愷怡（精神科專科醫生）

快樂無價！可為幼兒送上聖誕襪和音樂盒，讓他們對佳節和禮物充滿期待，並享受音樂盒上聖誕歌和公仔轉動的快樂。大一點的孩子可送桌遊，在聖誕派對和家人朋友一起玩耍；亦可送上主題公園門券，讓他們和朋友盡情慶祝。給青少年可送上護髮及護膚用品，因為這個年紀開始注重儀表，讓他們扮靚過一個快樂聖誕。

．即食湯包

——盧肇聯（註冊中醫）

兒童保健即食湯包，如茶樹菇、山藥及北芪具增強免疫力功效，烏梅及魚腥草具有抑制過敏及消炎作用，有助改善過敏性炎症。

．田徑、運動用品

——劉志豪（職業治療師）

田徑、運動用品可以讓小孩多做運動，也可以與家長互動。

■給所有年齡層禮物

．潤膚霜——劉顏銘

（皮膚及性病科專科醫生）

秋冬乾燥，皮膚表面水分容易流失；皮膚乾燥會令其屏障功能降低，容易引起皮膚發炎，引致濕疹，皮膚出現脫屑及龜裂網狀紅斑。所以秋冬保養皮膚首重保濕，多搽潤膚霜，補充皮膚油分及水分。

．運動手環

——洪亮斌（骨科專科醫生）

運動手環鼓勵和監察用家多做帶氧運動，強身健體。

．Staycation voucher、蠟燭、香薰

——陳愷怡（精神科專科醫生）

送上staycation voucher，趁着假期和家人或至愛度過一個溫馨聖誕節，放鬆一下，增進感情。送上蠟燭、香薰，為家居增添節日色彩和溫馨感覺。

．按摩槍、瑜伽墊

——周學麟（物理治療師）

上班族經常面對壓力，肌肉繃緊，按摩槍提供深層肌肉震動，有助緩解肌肉疼痛和緊張，同時促進血液循環。另外，一張瑜伽墊可以在家中練習瑜伽、伸展和冥想等，有助於改善姿勢、減輕關節不適，同時提升身心靈健康。

．乳酪發酵機、智能萬用鍋、手提吸管杯——陳可兒（註冊營養師）

乳酪發酵機可自製健康乳酪，乳酪含豐富蛋白質及益生菌，配合新鮮水果及果仁是營養早餐的好選擇。

智能萬用鍋能夠滿足不同的烹飪需求，包括低溫慢煮、蒸／煮、米飯、湯、粥、豆類、燜、烤焗等，讓忙碌家庭能夠在短時間內準備簡單食物，減少依賴外食或加工食物。

手提吸管杯可以培養健康飲食習慣的動力，自備健康飲料，而不選購含糖飲料或其他如珍珠奶茶等不健康飲品。

．太陽眼鏡、太極／瑜伽課程

——沈蔚瑄（眼科專科醫生）

任何年齡層都需要一副太陽眼鏡，不但是潮流指標，更能保護眼睛避免紫外光傷害。都市人忙碌壓力大，送上太極、瑜伽體驗課程，學習放鬆，調節呼吸，延年益壽。

．健身球——吳鏵昇（物理治療師）

健身球可以用於平衡訓練、核心力量訓練和伸展運動，有助維持身體平穩、柔軟和有力量。

文：林建宇

圖：karandaev、poplasen＠iStockphoto

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]