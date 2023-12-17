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未來城市：三個青年闖峰會 見聞發人深省 「講人話」攻陷氣候冷感

【明報專訊】12月初仍可穿上背心熱褲，氣候變化削去香港的冬天，得到你注意嗎？今年在迪拜舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第28次締約方大會（COP28）已經結束，這個關乎人類存亡的年度氣候峰會，每年上演爭拗協議措辭的場面，專業用詞或令大眾有些卻步。跳出環保圈子，怎樣把人人關事的氣候議題變得貼地？記者抱持這疑問，與非政府組織「低碳想創坊」幾個參與COP28的青年代表展開對話。

（篇幅所限，對話內容有所編修和節略。）

出發前受盡冷嘲熱諷

青年代表本身也有正職，貿然告假飛去迪拜，如何向上司及親友解釋？旁人反饋顯示社會對氣候議題的取態，Joanne提起眾人出發前出席記者會，不少網民留言語帶嘲諷：「唔知你哋去做乜」、「咁你唔好開冷氣吖」……仔細一想，這些說話或許源於無知，同時似乎暗示對現况的無力感。

Joanne：

在香港，為什麼我們會有這些留言呢？第一就是缺乏知識，第二就是他根本缺乏世界觀，不知道世界發生什麼事。每一刻都是發生水災旱災，你不知道。因為我們欠缺跟國際交流的機會，視野很狹窄。

Hugo：

我去完COP28之後，老闆就說：「那些國家有什麼incentive（誘因）去做（氣候行動）？」然後我就覺得，你又講得啱喎。也有幾個人跟我說，ESG（環境、社會及管治）真的是漂綠（編按：讓某公司或產品看似注重環保的公關手段） ，他們是極灰（心），而他們是知道行業內幕所以這樣說，我覺得是很合理的。

COP28奇聞奇觀

Joanne和Hugo並非對負面聲音視而不見，出發前同樣質疑過青年置身這國際會議的定位。他們以非政府組織「觀察員」的身分出席會議，不能像與會國官方代表般介入發言、斡旋及作決策。不過，COP28現場見聞改變了他們的想法。

Joanne：

COP聚集了很多世界各地的人，所以有機會行過身邊是某個與會國的「大粒嘢」（重要人物），但也有機會是某些原住民部落。我畀張相你睇（見圖），記得好深刻他們說，氣候變化對他們的影響就是愈來愈多水災，浸晒佢哋啲嘢。他也想說，雖然他們是很小的部落，但其實香港也無一倖免。

Hugo：

香港現在很多人分享一些memes，就是說聖誕節都咁熱，但其實沒有人把它連結去氣候變化。香港已經是一塊福地，因為我聽到例如孟加拉，他們有30%人口都是居住在一個可淹沒的區域，還有風暴潮、地震、山泥傾瀉，會有極熱極凍，乜都中晒。還有些很迂迴的影響，例如「Tiger Wives」。在印度因為海水鹽度增加、紅樹林死去，一些老虎跑出來吃掉外出（工作或覓食）的男性。當地文化會覺得其妻子不祥，所以她們嚴重被人排擠，而且失去了家庭經濟支柱，造成不止是社會問題，還有精神健康問題。

語言不通、文化陌生的原住民部落與我何關？低碳想創坊高級社工（項目經理）梁栢偉認為，香港的青年代表參與氣候峰會的意義之一，在於彰顯發達城市的人民在應對氣候變化上的角色，而且極端天氣已經殺到埋身，9月的世紀暴雨正是一例，「這些已發展的城市以為自己可以應對到這些天氣，但其實係唔得」。

氣候教育要從小做起

另一青年代表曉晴在場觀察，發現來自最受影響地區的青年人訴求比較直接，發言很有感染力，由於國家欠缺應對氣候變化的資本，他們會力爭別國的資助。至於已發展地區抵禦天災能力較高，但與歐洲、北美相比，東亞地區如日本、韓國、香港與台灣的代表明顯較少。東亞人為何「氣候冷感」？Hugo把矛頭直指教育。

Joanne：

由細到大都無人跟我們講過氣候變化，無人教過我們COP是什麼，或者是氣候變化措施原來是分mitigation（減緩）、adaptation（適應），原來今年峰會有loss and damage（損失與損害），其實我唔知嘅。我是去到今年做緊CATY（Climate Advocacy Training for Youth，青年氣候倡議培訓）的課題，有人同我講其實可以睇這三樣。我話『哦，原來要知㗎？』原來呢啲係常識嚟㗎喎。

曉晴：

挪威有一個小組是帶小朋友去COP，8至12歲的小朋友。我也有跟挪威代表說，很欣賞你們未去到生死關頭的氣候變化影響，都會去關注這個議題，為不是你們國家的組織和人民發聲。我好認同這個是教育，某程度上東亞文化、儒家文化很有影響，多一事不如少一事。這件事是我覺得很不開心，第一香港作為國際化城市，第二就是有錢，現在的資訊亦很容易得到，其實上網你不可能告訴我不知旁邊發生什麼事，只是你去不去睇。

香港以金融產業為重，曉晴留意到不少ESG、金融背景的人士出席COP28，同時樂見更多年輕人並非出於利益，而是因公義而踏上氣候變化旅程。

曉晴：

如果我不關心公義和人，其實真的不用講氣候變化。氣候公義在我的定義就是……或者公義是什麼呢？就是你無得揀，而要遭受別人或大家一起作孽的影響。

香港人對「熱」最有感受

氣候變化的科學實證早已存在，怎樣喚醒普羅大眾的關注？幾個青年代表的心得是「講人話」，把氣候變化的影響「翻譯」至本地語言，先從切身議題入手。

曉晴：

現在我的（正職）工作是引起大眾對社會服務的關注，所以知道這件事好難，因為燒唔到你。我很欣賞一個關注組的做法，就是make it relate to you（將它連繫到你）。我們唔講mitigation（減緩措施）住，我們講『你現在熱吖嘛？我關注你熱』。行動是收集社會上額外資源，有10把電風扇在家，那你會不會可以分享一些出來？我們之前把握水浸或者破紀錄高溫的時機，那是去連結香港人最好的時候。

Hugo：

有一個朋友讀醫，我跟他說，我聽了很多氣候影響健康的資訊。他後來說：『其實我對氣候變化也有一份empathy（同理心），但是好似無數據、無報告、無人同我講。你可不可以話畀我聽？』我說好，之後再傳給你。其實可能有啲人係有啲關注，只差一個人在旁邊講講講，講到有一個位：『OK，我都關注一下。』

Joanne：

這個也是我思考的問題，就是怎樣突破同溫層。其中一個解決方法就是講人話，簡單一點，我講太多技術性的東西，無人聽得明。

Hugo：

我覺得上一代人，因為他們身處的那個年代就是很美好，所有東西都是發展中。我們這一代就是：世界不會變得更好的。所以這幾年我跟父母不停地說：『會愈來愈熱，會愈來愈熱，不會停㗎。』以至去到，因為我住的地方建了一部升降機，在密閉空間運人上山。我爸爸就說：『遲吓咁熱，會焗死。』他開始有一個想法就是會愈來愈熱，然後他會開始想：『我要怎樣去適應這個環境？』

個人行動與政策倡議並行

愈來愈多人關注環保乃不爭事實，然而文首Hugo老闆與友人的無力感，更是出於難以撼動的市場風氣和政策。Joanne認同，個人環保行動與政策倡議必須並行，政策未到位前，也不要放棄個人行動。

Joanne：

譬如政府可能在管制方面，限制賣牛肉、羊肉那些紅肉要收稅。但當香港有引入這樣的法例，一些人都是照樣吃肉。教育是一定不可以忽略，因為我們沒有這樣的知識，我們都不會關注。我去到COP之後，一個女孩子拿着大聲公的說話，令我很想哭。她來自美國原住民部落，說着化石燃料怎樣破壞他們的家園，當權者風流快活，但他們的下一代也一樣與我們受苦。我無想過一個女孩子的說話有咁大影響力，所以你不會知道，你某天的說話也會影響到另一個人，星星之火可以燎原。政府繼續做它的事，那些高官繼續磋商，國內繼續推他們的NDC（國家自主貢獻），不要緊，我們個人都要做。

Hugo：

我覺得自己未可以做政策倡議，無論是能力上還是知識上都還未去到那位置。我現在會思考，當做某些行動的時候，我會想起在COP見到的人， 那個孟加拉人說：『我現在飛來這個峰會，其實我是在害死緊自己的人，但也要來到講這個信息。』咁我現在扔那個杯子（去回收），是不是都咁難呢？

COP並沒有令幾個青年代表灰心，曉晴連續兩年參與峰會，感受到民間社會和年輕人可以「有say」，即便話語權仍然很小。會場內觀察員可約談各國的磋商者（negotiator），今年她特別走到某國攤位，盼與負責減緩措施的部長直接對話。

曉晴：

其實部長很明顯不是很想理我，但是有攝錄機拍着，他不可以無視我，他說他們國家是working very hard on it （在這方面很努力）。我覺得現在作為香港年青人感受很深的是，可能我們的空間小了，但國際上影響政策的力量還存在的。這會令我有希望，思考怎樣在香港做一些政策倡議，雖然未想到有效或者不令人沮喪的方法。

低碳想創坊今次從青年氣候倡議培訓選出青年代表，遠赴迪拜參與COP28。梁栢偉分享自身觀察：「香港很多年輕人被disempower（去權）一段很長的時間，而我覺得關注氣候變化，去做一些行動，是令他們重新empower（被賦權）。他們其實有嘢做到，可以改變世界。」

【如何令氣候變埋身篇】

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 劉若基

{ 編輯 } 朱建勳

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