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路邊考現：流動打卡位 潛能未用盡 新舊接軌 叮叮慢活有價

【明報專訊】「叮叮……叮叮」香港電車已經這樣響了120年。走在港島街頭，電車是流動的廣告牌，每天10多個小時在馬路中央滑行駛過。疫情過後，小紅書上的香港電車攻略源源不絕，遊客逢節日假期爭相上車打卡。可是，按退休電車高級稽查員葉煥祥（祥哥）回憶，千禧年前，電車是街坊日常的交通工具，跟現在的客源大有不同；他曾每天等學生返學、辦公族返工，再待他們吃午飯、放工放學和買菜。電車自1963年每天約有52萬人次的客流高峰，駛到今年每天僅約15萬人次乘搭，是香港變了，還是電車變了？

【時地。人物】

地點：大屈地街電車廠、石塘嘴電車總站

考題：電車只剩下遊客打卡功能？

【實地考現】

路軌不夠平整 影響乘客體驗

隨着祥哥進入屈地街電車廠，我們看到超過十輛電車停泊在廠。記者以為祥哥見到舊日工作的機械伙伴會很興奮，他卻當頭棒喝道：「你睇吓，咁多車停晒喺到，以前只可以有7架！其他車要出去做生意的，唔出車班次點會夠密？」

祥哥在1965年入行，跟着母親到洗車部做夜更兼職。後來受資深車長指點，學會駕駛技術，一步步晉升到車長、稽查員、教官和高級稽查員，到近年才退休。雖然對電車有多年回憶，但他不抗拒公司以廣告收益，以及靠遊客幫襯來幫補生意：「多人打卡，是因為全世界只有香港還在用雙層電車。現在法國人（法資公司RATP Dev Asia）主理，多新想法去推廣，舊時九龍倉、怡和做老闆，只管簡單營運，不會搞這麼多活動。」

退休稽查員嘆人才流失

不過，看到廠內一條路軌接駁位置不夠平整，他馬上分享近年坐電車的感受：「撉（dan3）到發瘟！」他說若路軌接駁得不好，不論是在轉彎位置或直路的駁口出現不水平，或沒有對齊的狀况，電車駛過就會上下搖晃，影響乘客體驗。「以前怎麼會這樣？都會打磨得很好。而且，現在電車公司用再多的新儀器都沒有用，如果路軌唔掂，儀器撉得多就壞。」

58年前入行時，就算是洗車部，祥哥也有10個同事；教授他駕駛電車的師父們，更都是有10多年經驗的資深員工。祥哥指操作電車的技術易學難精，如要在下雨天時過彎後停車，必須先慢慢減速，再大力煞停，不然將跣轆撞車；又如路面突發事故，要一眼關七，掉頭前也要人手處理車頂近300磅的「拖里桿」。然而，若考慮到物價增幅，他說以往電車司機的薪酬比現在好，多數司機會做到退休，不像現在人才流失快。

人手不足的情况，一度讓電車難以維持頻密服務班次。他憶述，曾經試過等待超過10分鐘，仍未等到一架電車，幸好近來情况有改善。「成日等得耐都未有車，客就會走，不如去搭巴士、地鐵。」從前跟熟客互相期待在車上相遇，現在常客已經不在。祥哥感嘆，即使受遊客歡迎，公司也要維持服務質素，不能讓有人情味的電車文化消失。

【諗計突圍】

港島漫遊宣傳 受廣告客戶歡迎

祥哥憶述，1985年港島綫首段地鐵線路（金鐘至柴灣）通車後，電車客源不單沒有減少，反而比之前的生意更好。據《由電線車說起：駛過百年的軌跡》的作者、香港電車文化保育學會會長謝耀漢統計，1985年電車的年載客人次是1.2億，往後幾年數字繼續上升，到1988年有1.3億人次。謝耀漢和祥哥都認為，電車客量減少，不是因為港鐵搶客。祥哥說：「更多人發現地鐵的出口距離目的地遠，所以搭地鐵和電車是沒有衝突的，反而曾帶動乘電車人次。」他把電車客量減少的原因總結為：人手短缺，使班次過於疏落，加上硬件失修，讓乘客體驗欠佳。

與巴士互補 推轉乘優惠

對於人員流失率高的問題，香港電車董事總經理Paul Tirvaudey回應指，電車公司已在努力改善員工待遇，在過去一年已經提升員工的薪酬，希望能留住人才，也吸引年輕人入行；今年度已經把前線車長和技工的數目提升4%。查看電車公司的車長招聘廣告，車長每周要工作6天，月薪是1.9萬元起。相比之下，九巴司機5天工作，也有相若的平均收入；電車公司在勞工市場的吸引力還有欠缺。

Paul坦言，在講求效率的香港，要持續營運電車，要面對很多挑戰。首先，雙層電車的零件供應商有限，目前電車公司依靠一班熟手技工自行組裝，維持運作，必須要把技術傳承下去。其二，要解決人手問題，必須為收入開源。他說廣告仍是最有效提高收益的方法，電車的低車速，在不少企業客戶眼中是優點，能夠盡情使用香港中心地帶的宣傳空間。他透露，今年度電車公司的收入來源比例，一半是廣告和活動收益，另一半是車費收入；10年前前者約佔三成，後者則是七成。

他續指，電車公司不曾視其他交通工具為競爭對手，反而把目標放在爭取互補的空間，例如跟九巴合作促成轉乘優惠。他強調，現時每天約15萬人次的載客量，與其他地區的電車市場比起來，其實並不低，當中更有約80%乘客是本地客。

【獨特優勢】

電車站就腳 惟欠配套規劃

理工大學設計學院助理教授Sunny Choi曾與研究團隊在石塘嘴總站至銅鑼灣總站實地考察，發現超過九成半電車乘客的車程，都不多於9個站，約等於1至2個港鐵站的距離，而在港鐵站附近的電車站會有更多人上落。她認為電車正發揮與港鐵、巴士不同的公共交通工具功能。

雖然港鐵港島線平均列車時速達33公里，遠超平均時速只有8公里的電車，但在港島市區，人們需要用10至25分鐘才能到達附近的港鐵站，而到最近的電車站普遍不消10分鐘，是更好的短途交通工具。不過，Sunny說電車的潛能還未被充分利用。

「現在的電車服務不夠方便。如果車站在行人路旁就最好，但我們發現不少車站是在路中央，有些更需要從行人路走30至65米，透過天橋才能到達。」Sunny指出，幾十年來，香港的街道變了、人口增加了，但電車的規劃卻沒有怎麼改變。

發展局長甯漢豪近月表示，要在北部都會區設計一個「15分鐘生活圈」，期望鐵路或公共交通樞紐在居民主要的活動範圍500米內。Sunny就說，如果在電車站的配套規劃上能做得更好，比如拆掉一些阻礙行人到達車站的欄杆，或為車站重新劃位，港島市區甚至能做到「1分鐘生活圈」。

【大膽建議】

當港島係主題公園

祥哥說，舊日電車的鼎盛時期，在中環畢打街、雪廠街，都需要有稽查員維持爆滿人流的秩序，但現在已經不需要。若香港失去電車，香港會再失去一種獨特文化。但要有意義地留下電車，除了需要更前瞻的規劃思維，還需要取捨。對於保育人士謝耀漢來說，木製、雙層車廂等傳統元素，是電車的標誌特徵，不能輕言捨棄。另一邊廂，Sunny和祥哥則對電車革新持更開放的態度。

祥哥說，若各方能夠突破規劃上的限制，不妨用新款輕鐵代替電車，讓維修和更換零件更簡便，節省營運成本。Sunny就提議，香港可以參考德國的架空電車設計，毋須佔用路面空間。而在澳洲墨爾本，人們能很自在地走在電車路上，香港雖有類似情况，但不夠普及。

實地玩電車版大富翁

在北角春秧街，Sunny觀察到小販、家庭主婦、送貨工人、街頭表演者和遊客等，都在共享電車路軌的空間。前幾年的街頭示威中，Sunny更見過示威者貼着電車來遊行，車長也淡定地慢慢往前駕駛，人車不需要爭路。她說，如果香港要成為一個適於步行和生活的城市（walkable and livable city），電車路可以發揮多元功能，希望政府不要唯港鐵和私家車獨尊，規劃更多行人不能利用的空間。

至於車費以外的廣告和活動收益，Sunny亦建議電車公司可以做得更進取。可以利用電車系統，把港島塑造為一個主題公園，舉辦電車電影文化遊，將電車變為實地玩大富翁的空間，甚或將車廂變為商品陳列箱（showcase）。她期待各方合作，將電車融入港島的地理環境，不要浪費這顆滄海遺珠（hidden gem），僅僅保留文物的空殼。

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 楊柏賢、梁景鴻、受訪者提供

{ 美術 } 鍾錦榮

{ 編輯 } 朱建勳

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