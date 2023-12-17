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2023年12月17日星期日
星期日生活
星期日生活
ways of seeing：石屎整figure 竹枝種花 沙塵中的地盤藝術
環保真相
設計前衛 睇得玩得 回望香港科普樂園
三松閣：令人討厭的哲學？
星期日現場：說好氣候故事
周日話題：她和她的年少日記
無名周記：垃圾經濟學
誰人日記：有性格的書店
弱的美學：不專心數據庫（建檔篇）
圖文城市：燃燒與凝視
病中筆記：病人的玩具（之二）：港口A
開門讀書：台灣選舉神預測？
放心寫作：#69 〈與你的專注力協定〉
讀者來信：You are what you listen to
平安祭：溯源
阿貓阿狗：#214 骨患（二）
movie chic, movie style：曖昧兄弟情與忘年怪戀
同場加映：回應教大羅金義副教授的《年少日記》文章
老少女之麻糬周記！
家明雜感：愛情究竟要唔要講sorry？——悼賴恩奧尼路
影片簡評
單元連載：香港書79
星期日文學‧從代筆論文學：談公眾人物的虛實書寫
{曾灶財墨寶達人}鍾燕齊 別人笑佢太瘋癲 「小書僮」陪皇帝寫字16載
讀食時光：金針雲耳煀牛腱 惹味冬至菜
民間故宮：1940年代電費單 回溯八十載禁區歲月
路邊考現：流動打卡位 潛能未用盡 新舊接軌 叮叮慢活有價
未來城市：三個青年闖峰會 見聞發人深省 「講人話」攻陷氣候冷感
病中筆記：病人的玩具（之二）：港口A
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ways of seeing：石屎整figure 竹枝種花 沙塵中的地盤藝術
環保真相
設計前衛 睇得玩得 回望香港科普樂園
三松閣：令人討厭的哲學？
星期日現場：說好氣候故事
周日話題：她和她的年少日記
無名周記：垃圾經濟學
誰人日記：有性格的書店
弱的美學：不專心數據庫（建檔篇）
圖文城市：燃燒與凝視
病中筆記：病人的玩具（之二）：港口A
開門讀書：台灣選舉神預測？
放心寫作：#69 〈與你的專注力協定〉
讀者來信：You are what you listen to
平安祭：溯源
阿貓阿狗：#214 骨患（二）
movie chic, movie style：曖昧兄弟情與忘年怪戀
同場加映：回應教大羅金義副教授的《年少日記》文章
老少女之麻糬周記！
家明雜感：愛情究竟要唔要講sorry？——悼賴恩奧尼路
影片簡評
單元連載：香港書79
星期日文學‧從代筆論文學：談公眾人物的虛實書寫
{曾灶財墨寶達人}鍾燕齊 別人笑佢太瘋癲 「小書僮」陪皇帝寫字16載
讀食時光：金針雲耳煀牛腱 惹味冬至菜
民間故宮：1940年代電費單 回溯八十載禁區歲月
路邊考現：流動打卡位 潛能未用盡 新舊接軌 叮叮慢活有價
未來城市：三個青年闖峰會 見聞發人深省 「講人話」攻陷氣候冷感
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未來城市：三個青年闖峰會 見聞發人深省 「講人話」攻陷氣候冷感
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