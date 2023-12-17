明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

封面

三松閣：令人討厭的哲學？

【明報專訊】縱然近年於華文界似有普及的趨勢，不過哲學從來都不算是受歡迎的學問。誠然，任何事情總有人支持與反對，但哲學在當今大眾心目中，地位明顯仍比很多學問要低。比方說，同為歷史悠久的學科，倒沒有多少人會輕視物理學和醫學。相較之下，哲學就往往予人空談無用之感，甚或被輕視與討厭。到底哲學因何惹人生厭？又是否罪有應得？於此不妨先申明本人立場：與大部分哲學愛好者的意見相左，我認為哲學理應，甚至是注定被討厭的學問，但這算不上是壞事，也無必要改變。下文將借用哲學家柏林（Isaiah Berlin）與威廉士（Bernard Williams）的想法解釋箇中原因，最後也會藉此談談我對哲學普及的意見。

討厭哲學的原因五花八門，不過歸納而言大致有兩大類：分別針對哲學人的陋習，以及哲學本身的毛病。所謂的哲學人，往往滿口術語而不知所云，時常以學科之母自居而目空一切。就哲學本身而論，現今的學院哲學只空談理論，對現實生活無甚助益，研究的也多是繁瑣卻無人關心的理論枝節。簡言之，哲學就是艱澀，故弄玄虛，假大空卻對人生毫無用處的理論遊戲。對於此等批評，哪怕前者屬實，也只是人的問題，事實上任何學科都有學藝不精的害群之馬。反之，對哲學本身的批評倒值得深思，我姑且歸納為以下三點：（一）問題虛無縹緲，沒有明確答案；（二）內容艱澀繁瑣；（三）對實際生活毫無幫助。若要回應以上指摘，大概要從根本着手，先探討哲學的具體內容，然後反省其值得被討厭或輕視與否。

要為哲學下定義，本身已是哲學難題，從來沒有定論。一般人，特別是哲學入門者，總把「愛智慧」或「批判思考」掛在口邊，以之為哲學的本質。這些想法不能說錯，但未免太籠統。首先，不管文理工商，所有認真的學問都是追求真理、「愛智慧」的活動。說哲學就是「愛智慧」，彷彿暗示此乃哲學的專利，明顯與事實不符。難道物理學與法律學不追尋真相和智慧嗎？同理，以「批判思考」自居亦不恰當，試問人類學或社會學不重視「批判思考」嗎？另一種常見的說法是，哲學旨在研究最根本而抽象的事物，好像真理、道德的存在與否等。此論固然不虛，卻依然未能明確將哲學與其他學問區分開來。難道研究世界運行原則的物理學，或探索數量與結構等概念的數學，稱不上基礎與抽象麼？其實方才這些想法，多少予人認為哲學與別不同，甚至高人一等、自以為是的印象。這也許亦是哲學惹人討厭的起因之一。

既然以上定義未能叫人滿意，或可參考柏林的想法，我認為其論點不但捕捉到哲學的特性，更足以回應批評（一）與（二）。柏林認為要理解一門學科的特質，與不同學科之間的差異，可從其鑽研的問題類型着手。一般而言，人類知識可分為經驗問題（empirical question）與形式問題（formal question）兩種（Berlin, 1999, p.1-2）。前者從觀察經驗世界的狀况得到答案，後者則依據理性的計算或思考尋找真相。經驗問題的典型例子如科學問題：火星有否有意識的生命存在？答案當然只有查探火星才可知道。形式問題的代表則是數學問題，需要運用公理及演繹推論來計算結果。而不管經驗或形式問題，結構上有共通之處：我們大致掌握明確的方向，知道怎樣的答案才算相干和合適。更重要的是，縱使未有答案，亦至少知道可循什麼方向找尋，或怎樣的回應才算是答案。比方說，費曼最後定理在三百多年來都還未找到完整證明，但答案定必只能循數學公理的方向探索，如果有人認為收集市民意見可歸納出答案，我們只會恥笑其無知。

傾向安分 vs. 顛覆常識

另一方面，有一類問題似乎難以劃入經驗或形式問題之列，對於這些問題，我們不能確定什麼答案是合適，甚至如何找到答案也不太清楚，姑且名之曰「開放問題」。試想想，到底數字是否客觀存在？人生有沒有意義？我們要如何找出答案？怎樣的回應才算合理？又從何判斷其真假？我們尚無明確頭緒。哲學問題正是如此一類探究，其內容千差萬別，涵蓋真、善、美、人生意義等基本問題（Berlin, 1999, p.2-4）。這些問題的共通點有二，首先，它們都不屬於經驗和形式問題，無法單靠前述方法尋求答案。再者，此等問題關注的多是基礎觀念，仔細言之，就是那些賴以串連與理解事情的範疇，或者可以說是理解世界的圖像，例如人生觀與世界觀相關種種。柏林明言，此等問題既未有明確答案，亦勢必抽象難懂。如果我們同意柏林，那麼批評（一）與（二）就並非無的放矢：首先哲學問題，即「開放問題」，定義上就是難有或未有答案的。再者，對基礎觀念和原則的討論，亦大多艱澀抽象。基於這些特質，柏林更認為哲學必將撼動常識，令人懷疑與不安，因此是危害社會、不受歡迎的學問（Berlin, 1999, p.11）。試想想哲學歷來所作的好事？於神權政治前高舉人的理性、在奴隸時代提倡人人生而平等、指摘肉食人士漠視動物權益……事實上大眾總傾向安分，哲學卻一心要顛覆常識，兩者的張力勢所難免，似乎也無法解決。哲學惹人討厭，道理無疑再明白不過了。

忠於真相 難免抽象

無獨有偶，威廉士亦曾就人們討厭哲學的現象撰文，當中的論點與方才提到的批評（二）和（三）大有關連。哲學發展至今，被譏諷為學術遊戲，在一大堆艱澀術語中打轉，變得過於技術化和抽象，缺乏學術訓練的大眾根本無從理解，遑論指導生活。換句話說，哲學太難了，而在變得太難的過程中，它背離了為人生提供幫助的承諾（Williams, 2016, p.365）。對此，威廉士認為哲學的旨趣除了指導生活外，更重要的是好奇心，一種力求正確（getting it right），把事情弄個明白透徹的精神。而哲學的最終原則就是對自己真誠（truthful），即忠於自己的本質，致力探索真相，不越俎代庖，同時承認不足。按此，哲學定必是艱深的，力求正確往往意味討論的內容轉趨抽象難懂，因為探究的再不是表象，而是背後的理據和原則。也就是說，當討論的反省程度愈高，或變得更有系統和理論化時，就是哲學介入其中的表現（Williams, 2016, p.364）。

哪怕在討論一些實際生活議題時，哲學的本性依然不改。以言論自由為例，相信沒有人否認這是對實際生活影響深遠的切身問題，而認真探索的話，我們必須要問：何謂自由？如何訂立界線？穆爾說只有自由的環境，真理才更有機會彰顯。可是為什麼真相那麼重要？到底有沒有客觀真理？不難發現，只要一步一步追問下去，對象必然從具體生活，轉移到抽象而理論化的知識論與形上學問題。由此可見，真誠與力求正確勢將哲學推向遠離實務的境地，而抽象的理據和原則當然難以直接回應實際生活，變成大眾心目中的「無用」。不過威廉士堅信除非哲學忠於自身，否則它也無法為人提供幫助（Williams, 2016, p.365）。

威廉士再三強調真誠的哲學，後果就是變得困難。此固然不一定與「有用」衝突，但也不必然契合。再者，真誠同時更意味着無法預知什麼答案才算有用。倘若以先確知何謂有用的心態研究，往往適得其反，因為這只是自我設限，令人遠離真相。而說到底只有真相才可能有用，膚淺的解答又有何益？最後，真相固然不必有用，就算是有用也不保證能安頓人心（Williams, 2016, p.370）。我們都明白，真相往往比現實殘酷，就好像揭示人生荒謬的哲學，也許只會令人更不知所措。綜觀以上理由，全都指向同一結論：誠實不虛的哲學，不可避免困難而抽象，難有明顯指導作用，自然繼續招人話柄，被人討厭。可是對忠於自己的哲學而言，別無他途。

學術門檻無法逃避

就我看來，參考柏林與威廉士的想法，已然說明哲學被討厭的原委。有趣的是，上述觀點或可對近年哲學普及的熱潮有所提示。仔細想想，一門本質上顛覆日常、困難而無用、注定被討厭的學問，能夠受普羅大眾歡迎，是否有點矛盾？要解釋這個現象，可先分析近年華文界哲學普及工作的成功法則為何。在我看來大體上有兩點：第一，力求簡單易懂，深入淺出；第二，強調提供生活指引或方向，為人生解困。不過，假使我們同意柏林與威廉士，則以上兩點恐怕都與真誠的哲學反其道而行。

就前者而言，既然誠實不虛的哲學不免抽象困難，那麼說什麼問題總可以深入淺出，在我看來不是太天真，就是太輕視哲學了。反對者可能會說，哲學的光譜極為廣闊，有些部門如倫理學或政治哲學等，不必然抽象艱深。可是學問的門檻終究無法否認，不能逃避。例如在數學領域中，我們難以讓不懂基礎幾何學的人明白拓撲學。於哲學討論上，方才言論自由的例子已說明，哪怕是學術門檻較低、相對具體的生活議題，若要深入了解（否則就不算哲學）的話，亦難免涉及真相是否客觀存在等知識論與形上學的抽象討論。強行將複雜的概念簡化，甚或略過對相關抽象原則的討論，只會造就一群把哲學術語掛在口邊，卻不知其所以然的「信徒」。他們其實不了解何謂真正的哲學，這種哲普也不見得有太大助益。

過分渲染解困 廉價心靈雞湯

另一方面，關於為人生解困的哲普取態，首先必須承認，哲學普及若能引領更多人反省人生種種，的確有益人心。不過正如上文威廉士所言，一則力求正確的抽象討論往往與現實議題無關，再者真相不必定能為人生解困，慰藉心靈。將哲學宣傳為「生命的學問」，以指導生活為尚，不單言過其實，也是以偏概全（例如邏輯或本體論哲學，就不見得對實際生活議題有太大指導作用），最壞的情况下甚至會淪為廉價的心靈雞湯。威廉士曾稱這種過分渲染為人生解困的哲學潮流為媚俗，並相信此舉與把哲學變成一種學術或概念遊戲，同樣只會摧毁哲學啟迪人心的希望（Williams, 2016, p.369），我深表讚同。

綜合方才所言，我相信倘若哲學成為大眾風尚，原因很可能是它不再忠於自己。誠然，有更多人了解哲學到底在幹什麼，或令大眾思考更多，肯定不是壞事。可是，如果普及的代價是強作淺白，或總以生活導向和慰藉人心為目標，那麼「哲學普及」，在此特定意義下，大概只能是個矛盾語（oxymoron）。全因困難與無用，甚或令人失望和不安，大概是（真誠的）哲學的本質，被討厭與嫌棄無疑是哲學的宿命。而只有在認清這點的前提下，才稱得上真正了解哲學為何物，才有可能讓哲學走得更遠。這絕非自我感覺良好的托詞，而是遵循哲學古訓「認識自己」（know thyself）下，恰如其分的自我期許。

參考資料

1. Berlin, I. (1999). “The Purpose of Philosophy”. In Concepts and Categories: Philosophical Essays. Princeton University Press. pp.1-11.

2. Williams, B (2016). “68. On Hating and Despising Philosophy”. In Essays and Reviews: 1959-2002. Princeton University Press. pp. 363-370.

文˙郭柏年

編輯•利永倫

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞