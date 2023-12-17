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設計前衛 睇得玩得 回望香港科普樂園

【明報專訊】觸摸等離子球施展閃電「魔法」，再跑到鏡子世界打卡留念，香港科學館歷久常新的展品塑造港人的集體回憶。政府初步構思將科學館搬遷重置，現址改建成國家發展和成就專館，引起廣泛關注。藉此機會，讓我們回顧科學館成立歷史，一窺科普教育的發展。

港英時期的市政局1986年委任巴馬丹拿公司設計科學館，該館在短短4年後落成、翌年開放。市政局同時聘請來自美國波士頓的知名博物館策劃顧問Verner Johnson，為科學館的設計概念提供意見。

科學館落成之前，香港的現代化博物館寥寥可數，其一為坐落於大會堂高座的香港博物美術館（香港藝術館前身）。「以前人們的印象，博物館、美術館就是乖乖哋睇資訊。但我們那個（科學館）不是，是要interactive（互動），要hands-on（親身體驗）。」當年任職巴馬丹拿、參與項目的建築師林雲峯說，Verner Johnson很早便提起這兩個關鍵詞，直指世界潮流是把博物館視作主題樂園，於是科學館以主題劃分多個展區，放置互動展品讓大小朋友踏足觸碰。

反應熱烈 開館一月玩壞展品

前所未有的博物館體驗風靡全港，林雲峯憶述當年科學館開館不足一個月，很多展品被玩壞而需搶修，「香港人未試過咁興奮，不斷地玩」。

科學館的鎮館之寶莫過於貫穿4層展廳的「能量穿梭機」，至今仍是全球同類型展品中最大的一件。它由1985年成立的美國公司West Office設計，原來亦是該公司揭幕之作。官方網站簡介這段歷史：「我們的第一個項目是受委託為香港一間新的科學博物館設計展品，那是全亞洲最早的主要科學中心之一。West Office為這博物館製作高度互動的設計，其中包括世界上最大的動能球道，為未來的項目定下基調。」

網頁更展示科學館內部舊照，West Office現任管理人Steve Wiersema以電郵回覆，當年公司創辦人Andy Kramer主理設計「能量穿梭機」及生命廳（現改建成古生物展廳），前者被設計成博物館的標誌，運行時一系列行動使其非常獨特。

觀乎科學館初期展品設計，林雲峯透露有來自日本、美國等四國的設計師參與。至於「能量穿梭機」這個巨型且運作複雜的展品，他還記得要特別找來工程師，計算相關力學以確保安全。

另一旗艦展品為國泰航空首架飛機「貝茜號」（Betsy），當年從啟德舊機場經水路運至尖東海旁，在外牆未封上前吊運入館，比「能量穿梭機」更早入伙。原來科學館的粉紅色磚牆可按需要改建，林雲峯加以解釋設計巧思：「科學館整個外牆是可以拆，是隨時可以改動的Cavity Wall（空芯磚牆）。外國很流行，牆身是兩塊牆可以擋雨水、隔熱，但拆是很容易拆的。」此外，館內空間跨度很大，避免柱子阻礙放置展品的靈活度。他相信若科學館改建成其他用途，原有建築的結構仍有條件保留。

「我們經常說國際的大都會，一個科學館差不多是必定的，無一間科學館都醜怪。」李偉才這個科學發燒友早年任職太空館，又曾在科學館擔任顧問6年，對兩館都有深厚感情。科學館搬遷與否引起廣泛討論，李偉才對重置方案很不解：「正所謂上屋搬下屋，唔見一籮穀，何况你搬一個博物館。」他憶述在康文署轄下博物館之中，科學館的入場人次幾乎長踞榜首，而且該館的擴建計劃早有討論。翻查去年8月資料，科學館及歷史博物館原計劃於相連空地擴建，擬建3幢大樓，預計2030年完工。

李偉才身處澳洲悉尼，他認為香港科學館相比當地的動力博物館（Powerhouse Museum） 質素不俗，不過後者空間更寬敞，易於容納大型展品如飛機、火車頭、甚至是太空艙。他到訪外國其他博物館，有些館內設有循環放映紀錄片的迷你影院。「一個科學館裏有3、4個這些超迷你影院，一個講環保的，一個講機械人……那是好事，但是我們不夠空間。」

有責任提供更宏觀視野

他另提到英國倫敦設有科學博物館，以及另一個廣獲好評的自然史博物館。香港科學館要一館兼兩職，他評價有關自然史即宇宙起源、人類演化等內容不足，「（館方）某程度上有採納（建議），是改進了這方面，特別是關於進化」。互動是香港科學館的一大特色，雖有助引起興趣，不過李偉才認為科學館也有責任提供較宏觀的視野，把知識放置於其歷史情景之中，以免讓遊戲般的互動裝置變得零碎、割裂。

科學館被指藏品廿年如一日，但李偉才說科學有許多基本知識，常規展廳基於公帑考量也毋須頻繁更新。過去32年，去科學館是香港小朋友成長必經的節目，科學館也肩負提高大眾對科學的興趣和認識的責任，「興趣當然要自小培養，所以走很多親子路線絕對是對的」。香港科學館去向未有定案，不變的是科普教育在AI衝擊、全球暖化、世紀疫症之時仍然很重要。「希望趁這個機會多啲人關注科學館，或者令它做得更好呢？那可能是壞事變好事都唔定嘅。」

文˙朱令筠

圖˙馮凱鍵

編輯•王翠麗

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