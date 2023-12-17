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環保真相

【明報專訊】月初傳出科學館或要為「國家成就專館」讓路搬遷，大眾惋惜。記者朱令筠訪問了當年有份參與項目的建築師林雲峯，以及設計部分展品的美國公司管理者，原來科學館從建築理念到展品設計都別具前瞻視野，在科普教育方面可謂擔起了國際大都會的稱譽。

季候風帶來驟降氣溫，隆冬提醒我們2023已進入倒數階段，不知大家年初訂下的目標達成了（或遺忘了）多少？若打算在年末棄舊迎新的話，不妨先讀讀林康琪充滿警世意味的文章。上周縷述垃圾的前世今生後，今期她續尋垃圾出路、環保真相。人類善於變廢為寶，我們眼中的垃圾，在回收商眼中是財富，在南半球第三世界國家眼中則是資源。許多環保的舉措不全然有正面影響，可貴的「資源」也能成為武器，不少東非國家的在地紡織業，正是因為入口二手衣物而受重創。以為使用棉質購物袋是為環保出分力，孰不知一個棉布袋要使用7100次，才比即棄膠袋對環境友善，而掛上有機噱頭的棉布袋更要用夠2萬次才達標！試問可有人一生只用一布袋？以目下經濟模式所出產的商品質素，大概也難有布袋可用上千次。

關於環保，愈接近真相愈叫人氣餒，或者最實際的還是回到自身，從改變個人習慣、消費觀做起。2024年不妨訂立一個綠色目標，力量雖微，也總比什麼都不做好，一如有份參與聯合國氣候峰會COP28的港青代表Joanne所言，個人環保與政策倡議必須並行，即使政策未到位，也不能放棄個人行動。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

編者話˙鍾妮

編輯•王翠麗

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