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e新品：DITA Audio「硬殼」耳擴減諧振 音色穩定純淨

【明報專訊】為了用手機或電腦聽歌時有更好音質，很多人會入手USB DAC耳機擴大器。最近新加坡耳機品牌DITA Audio新推出的USB DAC產品Navigator，不單用上更堅固的機體外殼以增強防撞能力，更加入雙FPGA獨立晶體振盪器時鐘以提升解碼後的音質，表現出更多細節。

雷射切割 接位更貼合

為了令Navigator的音色更穩定，外殼物料亦特別講究，起用了常見於航空、船舶、汽車的6000系列鋁合金來製作；更使用雷射切割技術，為機體每個金屬零件用上五軸加工成形，令接位更貼合緊湊，從而減少在播歌時內部元件所產生的諧振，令音色輸出更純淨。

為了提升解碼音色，今次廠方選用ESS社的雙ES9219 DAC作為內部核心，把來自手機或電腦的數碼音樂信號轉化成模擬信號。同時在內部使用雙FPGA獨立晶體振盪器時鐘，主要功能是將串流音樂信號的抖動（jitter）降低，除了確保音色更準確之外，更可將音場範圍拉闊，提升音樂細節之間的分離度。

變身支架 方便睇片

Navigator支援最高768kHz/32bit PCM和DSD256的原生音樂解碼，同時設有3.5mm及4.4mm輸出。在4.4mm平衡輸出下，最高支援340mW@32Ω輸出。為進一步確保音色，Navigator跟機附送的USB線均採用柔軟的線材製作，防止線身跟衣服摩擦時出現「聽診效應」。值得一提的是，Navigator背面設有活動支架，用家只要把機面朝下放置，再打開支架，即化身為手機支架，用來觀看電影十分方便。●

DITA Audio Navigator規格

解碼芯片：2×ESS ES9219

支援格式：MQA 16x Native 、PCM 768kHz/32Ω、DSD256 Native

輸入：USB Type-C

輸出：110mW@32Ω（3.5mm）、 340mW@32Ω（4.4mm）售價：$1988

查詢：3188 0767（ECT）

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