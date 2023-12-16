皮革外殼復古風 JBL專利技術低音王

【明報專訊】對於偏愛復古風的用家，最近由JBL推出的Authentics系列十分有吸引力。系列設計靈感來自同廠經典喇叭，採用鋁製框架、客製化的皮革外殼和重新設計的Quadrex網罩，令外形更具復古味。系列中的Authentics 500分別設有3個25毫米高音單元、3個2.75吋中音單元及1個6.5吋的重低音單元，能提供3.1聲道音效，而當中低音單元更設有專利的SlipStream低音反射孔，進一步提升低音效果。此外，Authentics 500支援虛擬Dolby Atmos音效，能在播放支援Dolby Atmos音效內容時模擬出環迴立體聲效果。