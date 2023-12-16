明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

E潮

皮革外殼復古風 JBL專利技術低音王

【明報專訊】對於偏愛復古風的用家，最近由JBL推出的Authentics系列十分有吸引力。系列設計靈感來自同廠經典喇叭，採用鋁製框架、客製化的皮革外殼和重新設計的Quadrex網罩，令外形更具復古味。系列中的Authentics 500分別設有3個25毫米高音單元、3個2.75吋中音單元及1個6.5吋的重低音單元，能提供3.1聲道音效，而當中低音單元更設有專利的SlipStream低音反射孔，進一步提升低音效果。此外，Authentics 500支援虛擬Dolby Atmos音效，能在播放支援Dolby Atmos音效內容時模擬出環迴立體聲效果。

為了方便用家使用，機體支援藍牙5.3及Wi-Fi無線連接，用家可透過AirPlay、Alexa Multi-Room Music、Chromecast built-in 和 Spotify Connect來串流播放音樂。而Authentics 500亦支援Google Assistant和Amazon Alexa語音操控，以操控喇叭的音量、播放歌曲、開關等；亦可以將兩個或以上喇叭連接到單一播放清單，為每個房間營造相同的氣氛。另外，每次開啟電源時，喇叭都會自動重新校準，就算經常轉換喇叭位置，亦可得到最佳音效。除了語音操控之外，用家亦可使用JBL One應用程式為喇叭作更多設定，包括自訂EQ，令音質更加個人化。●

 JBL Authentics 500規格

單元：3×25mm高音單元、3×2.75吋中音單元、6.5吋重低音單元

頻率範圍：40Hz-20kHz

體積：447×255.7×240mm

重量：7.8kg

售價：$4998

查詢：2955 1168（Thinking Group）

上 / 下一篇新聞