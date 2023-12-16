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小巧靚聲 擺位靈活 B&O型格喇叭 蝸居變身大劇院

【明報專訊】不少音響生產商都推出小型喇叭，以應對像香港一般居住空間細小的環境。不過一般的喇叭設計四四方方，對家居設計有一定要求的用家未必會滿意。其實設計特別又具備一定音質的喇叭，市場上有不少選擇；無論想要外形時尚的設計，或是細小之餘又能提供環迴音效，總有一款能滿足愛聽歌或愛煲劇的用家需求。

想要靚聲之餘，外形又要夠吸引，來自丹麥的Bang & Olufsen（下稱B&O）所推出的喇叭是其中一個不錯選擇。最近廠方發布新一代小型多功能喇叭Beolab 8，體積為290×189×165毫米（連桌上式底座，另有落地支架、牆裝支架選擇），尺寸和一般書架喇叭差不多，但功能卻可代替不少中型喇叭的效果。B&O的設計以精緻優雅為主，Beolab 8亦不例外，機身主要採用鋁金屬製作，同時又在喇叭正面加上橡木設計的面罩，時尚感更強。

空間補償 自動調校音質

音效方面，Beolab 8內置0.6吋高音單元、3吋中音單元及5.25吋低音單元。喇叭支援波束寬度控制，並提供闊、窄兩種聲音範圍，讓用家可因應用途而選擇音色的擴散效果。另外，喇叭設有主動空間補償技術，可因應空間內的聲音效果來自動調校輸出音質，提升音色。操作上主要利用機頂的輕觸式按鍵來完成，並設有靠近感應器，當伸手接近喇叭時，輕觸式按鍵便會亮光，方便在漆黑中操控。

無線連接 方便串流播歌

Beolab 8與近年所推出的小型喇叭一樣，主要透過無線連接，內置藍牙5.3及Wi-Fi 6，並支援AirPlay及Chromecast built-in這兩種常用的手機連接，以及Spotify Connect、TIDAL Connect、Deezer等串流音樂播放。如果本身家中有其他B&O音響的話，用家也可透過有線或無線的Powerlink功能連接其他裝置及電視。●

Bang & Olufsen Beolab 8規格

單元：0.6吋高音單元、3 吋中音單元、5.25吋重低音單元

體積：290×189×165mm（桌上式底座）、300×300×114mm（落地支架）、279×215×165mm（牆裝支架）

重量：4.1kg（不含底座或支架）

售價：$41,720 起/1對

查詢：2918 0007

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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電郵: feature@mingpao.com

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