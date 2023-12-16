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聖誕市集：啟德逛「台灣夜市」送禮給愛寵

【明報專訊】過聖誕除了影靚相，當然要預備聖誕禮物！以下幾個不同主題的聖誕市集，或會讓大家找到心頭好。

AIRSIDE與台灣人氣文創市集品牌「愛手創ISHANDS」合作、一連3個周末舉辦的「冬日潮流文創市集」，今明兩天（16、17日）來到最後主題——「毛孩至上」，市集精選多個不同文藝小店產品，包括來自台灣、專售寵物專屬項圈和牽繩的「繩繩勒」，100%香港製造的寵物蛋糕及零食Pawtytime等，歡迎主人帶同愛寵前往參觀。大家亦可找到台灣夜市美食，有刈包、蚵仔煎、台式芋頭酥及芋泥蛋卷等，而今日下午更有歌手徐嘉蔚（Emiko）等獻唱，當然別忘記在6米高的巨型聖誕樹旁打卡。●

冬日潮流文創市集

日期：12月16至17日（今、明天）

地點：九龍啟德協調道2號地下AIRSIDE Plaza

詳情：www.airside.com.hk

赤柱熱焫聖誕歎澳洲滋味

12月澳洲正值夏日，不知來一個熱焫焫的聖誕，感覺如何呢？今年赤柱廣場以澳洲聖誕為主題，讓大家感受一下聖誕的熾熱氣氛。Chillmas by the Sea聖誕市集備有多款聖誕精品、手作、美食及澳洲特產，如冬甩品牌Donut Demo有澳洲啤酒口味的波堤冬甩，Santo Coffee推出市集限定澳洲肉批及手冲澳洲烘焙咖啡，還有本地小店「香料案內所」炮製的澳洲和牛燒賣等。活動期間，顧客消費滿指定金額後可參加大抽獎，有機會贏得澳洲航空送出的雙人來回澳洲悉尼旅遊套票、Sea World Cruises 2024季度賞鯨活動雙人票。●

Chillmas by the Sea澳洲主題聖誕市集

日期：12月16至17日、23至26日

地點：赤柱廣場天幕廣場、公共空間及美利樓

詳情：ChillmasbytheSea.com

尖沙嘴車尾箱環保市集

以車尾箱作為攤檔的市集，確實少見！尖沙嘴中港城舉辦聖誕車尾箱環保市集，以英國車尾箱市集為藍本，推動綠色生活及提倡環保重用，特別鼓勵檔主帶來升級再造的創意產品，如服飾、家具、家品、舊玩具、古董雜貨等，更結集文創產品、手工藝品、特色美食以至遊戲攤檔。

市集設於中港碼頭上蓋，適逢「香港繽紛冬日巡禮」亦會在指定日子於維港海上綻放煙火，大家逛市場時，更可邊看煙火邊shopping呢！●

聖誕車尾箱環保市集

日期：12月16至17日、23至26日及30至31日

地點：中港城海豚池平台花園

詳情：m.chkc.com.hk/hk/Mall

[好去處]

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