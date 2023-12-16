精選城中迷人聖誕樹 中環遊「銀河」浪漫打卡

今年記者精選了幾棵美美聖誕樹，有中環核心商業區的火樹銀花，也有聳立維港旁的20米高聖誕樹，送給大家一個快樂聖誕！

平日的中環花園道，人們行色匆匆，甚少駐足停留，但今年在花園道三號中庭位置卻出現了一棵10米高的聖誕樹和銀白色星海樓梯，頓時為冷冰冰的商業區帶來浪漫氣息。沿樓梯往上走，兩旁滿佈星星狀和白色圓球燈泡，晚上亮燈後，儼如一條浪漫銀河，從遠處望去，加點想像，有點像現時東京六本木之丘的櫸樹坂大道的「SNOW＆BLUE」主題燈飾。繼續沿銀河樓梯往上走，10米高的銀色聖誕樹就在眼前，這棵聖誕樹由大大小小的星星狀及小燈泡組成，再加一條由小燈泡砌成的銀絲帶，聳立在摩天大樓之間，為中環鬧市帶來一道獨特風景。難怪入夜後，總看見上班族在自拍打卡，也有一家大小跑來欣賞燈飾。不過，提提大家，這裏不能使用腳架，想拍出銀光閃閃的場面，記得準備合適手機或相機。●

花園道三號聖誕樹樓梯裝飾

日期：即日至12月31日

地點：中環花園道三號

詳情：www.threegardenroad.com

西九20米變色聖誕樹 與維港美景爭寵

要數今年最美的戶外聖誕樹，記者必會投給西九文化區的聖誕樹。這棵20米、全港戶外最高的聖誕樹，位於「聖誕小鎮」內，即使遠遠都能看見它，加上樹上的燈飾和圖案不停轉變，有時綠色，有時紫色，一會又變成紅藍交錯，晚上亮燈後與維港美景互相輝映，即使站在港島對岸都可以看到這道美麗的聖誕風景。

西九文化區現正舉辦「香港繽紛冬日巡禮」，除了有相等於逾6層樓高的「巨型聖誕樹」，今年更加添了多個特別裝置，如巨型LOVE字、馴鹿、禮物盒及聖誕花圈等裝飾，讓大家無論在日間、黃昏及晚上都能拍出不同氣氛的照片。另外，首個西九聖誕露天市集將於12月21至30日在藝術公園大草坪舉行，屆時將有20多個特色攤檔、創意餐飲及現場表演。而壓軸節目當然是在指定日子舉行的全新「冬日維港水上煙火」，屆時海上會呈現節日限定煙火圖案，如聖誕樹、禮物、愛心，以及HK字樣，大家必以「嘩嘩」聲來迎接聖誕。●

香港繽紛冬日巡禮

日期：即日至2024年1月1日

冬日維港水上煙火發放日期及時間：12月16、17、23至26日晚上8:00

地點：西九文化區藝術公園海濱草坪西面

詳情：www.discoverhongkong.com

大館童趣聖誕睇馬戲

今個聖誕，大館聯乘馬會以「小心意．大衆樂」為主題，在12米高的大型戶外聖誕樹四周擺放搖搖馬、圖書等充滿童趣的裝置，而每晚更會上演聖誕燈光表演，把場內化身成童話聖誕仙境。今年的「玩轉大館馬戲季」亦已開鑼，將有多場免費節目及收費活動。免費節目包括英國小丑Fraser Hooper演出、Soon Circus Company的馬戲表演等，而收費活動則有形體劇場及當代馬戲團體創作的《前台「默」扮工》等。●

「小心意•大衆樂」節慶活動

日期：即日至2024年1月1日

地點：中環大館檢閱廣場

詳情：www.taikwun.hk

灣仔飄雪下許願

身處香港，想擁有一個白色聖誕？今年灣仔利東街可以實現你的願望了。利東街再度與本地跨媒體藝術家黃宏達合作，以逾百萬顆七彩寶石打造一條200米長的星鑽許願長廊，中庭更懸掛了一顆5米高的巨型許願星，只要大家抬頭便能向星星許願。在活動期間，每日晚上7、8及9時正，利東街中庭會舉行15分鐘的Let It Snow!飄雪匯演，屆時雪花飛舞，正好讓大家感受白雪飄飄的聖誕氣氛。●

The Wishing Stars

日期：即日至2024年1月14日

地點：灣仔利東街

詳情：www.leetungavenue.com.hk

文：顏燕雯

模特兒：Ceci Lam

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[好去處]