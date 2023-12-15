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開眼 建築

正在「解構」的香港科學館

【明報專訊】最近，政府擬將位於尖沙嘴的科學館，遷移至沙田文化博物館館址，引起公眾關注和熱議。畢竟科學館位處城市中心，市民若想滿足對科學知識的渴求，新選址不如目前方便。科學館外觀獨特，融合了1970年代末興起的解構主義建築（deconstructivism）理論。從規劃藍圖上看，建築物暗藏有趣的幾何符號，亦隱喻科學上的分子結構，為科學概念提供獨特的視覺解讀。

據考城學社創辦人何尚衡考究，科學館於1976年由市政局構思興建，早在1977年的「市政局年報」刊憲在尖沙嘴尋覓永久會址興建科學館。在1980年代中期委任本地建築事務所巴馬丹拿（Palmer & Turner）與建築署設計，當時主要由合伙人暨著名日裔建築師木下一（James Kinoshita）帶領團隊負責發展藍圖構思，建築師學會前會長林雲峯亦參與其中。

建築元素向外延伸 如巴黎維萊特公園

這座建築群終在1990年落成，並榮獲香港建築師學會優異獎。作為以科學為主題的展覽館，建築內部融合了類似1970年代末建成的巴黎龐比度中心（Centre Pompidou）的先進和未來感，以高科技貫穿整個館內的主旋律。在建築外部以至整個藍圖，建築用上的幾何形狀、圖案和顏色相互碰撞，開啟了一場視覺盛宴。科學館大樓剛落成時建築元素亦延伸至外部廣場，透過戶外設施如回音壁、噴水池、觀景塔樓，以及梯級散佈在整個佈局中，罕有地把展品的邊界擴展至周邊的公園及尖東鬧市之中，一如當年為項目建築師的林雲峯所言，是呈現「城市廣場」的獨特演繹。

分散有序的佈局，令人有宛如置身巴黎維萊特公園（Parc De La Villette）的感覺。當時法國政府為紀念革命200周年，展開一個改造本為屠宰場的空地的設計競賽，贏得殊榮的法籍瑞士建築師楚米（Bernard Tschumi）是解構主義建築的佼佼者。他認為建築不該被四面牆限制，在自主無邊的邊界形成空間也可稱為建築。他在1982年籌建這個公園時，需要同時連繫旁邊的科學館、球狀劇場（La Géode）和表演場地。透過理性的網格系統（grid），在一定的距離擺放各有功能且耀眼的紅色遊亭。散落在公園各處的遊亭，擴展了單幢建築無法觸及的空間。

回歸至基本幾何要素

同樣，巴馬丹拿設計團隊將網格系統用於科學館外部廣場空間，把地方重新理解為點、線和面，回歸至基本幾何形狀的要素，重新思考是什麼激發這個空間形成，會否是人的流動或社會潮流興起，從而對建築空間帶來相應影響，例如當時環形回音壁和噴水池便成為市民休憩據點。科學館上方有一座三角錐形的屋頂，外形就像雪糕筒，形成通往天空的氣窗，而建築物末端有一個呈圓柱形狀，被結構樑和柱緊密包圍的劇院。這種將空間分解成肉眼可辨識的幾何形狀的建築概念，作為建立與訪客視覺連接的參考點。這種建築實驗引進一種創意的敘事技巧，當方形展覽區碰撞到圓柱形劇院，將遊人同時結合在兩個維度。

原有八邊形水池 「玄妙」碰撞科學

林雲峯憶述，木下一當時很重視這個項目，邀請了當年設計安大略科學館（Ontario Science Centre）的加拿大日裔建築師森山（Raymond Moriyama）參與。在藍圖規劃下的廣場另一面，曾經出現一個球體形狀的設計。儘管當時全球的科學館興建計劃，大部分都會有一座IMAX劇場，團隊很大可能參考了森山在該科學館興建IMAX球形劇場的經驗，可惜因為毗鄰的歷史博物館二期發展，方案無疾而終。何尚衡亦發現，原本門外廣場有兩個八邊形組合而成的小水池，象徵黃道十二宮，把科學和「玄妙」碰撞在一起，蘊含對科學和傳統文化的深刻理解。

如今，政府有意將科學館遷出，將多年來收藏的展品逐一運至館外，隨後將這座建築籠罩在重建的紗布之下。雖然科學館實屬解構主義建築，但將其遷移至富有廟宇特色的文化博物館，並與中式外貌等文化元素相結合，實在有種難以言喻的想像。

文：袁偉然

（戰後建築研究檔案（FAAR）成員）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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