跟塗鴉先生 隨心漫遊太空

繼2017年後，塗鴉藝術家Mr Doodle帶着他天馬行空的奇妙故事再次來到香港，舉辦個人展覽。早前，他又與本地慈善機構「願望成真基金」的10個受助兒童，在港鐵站內現場表演藝術創作，其獨特風格及充滿想像力的繪畫過程，吸引數百名粉絲和圍觀者。

Doodle一詞，可解作漫不經心或任由潛意識隨意描繪出的圖畫。在眾人圍觀下，只見一頭鬈髮，衣服上滿是塗鴉的Mr Doodle，人如其名般隨意又流暢地揮筆，恍似毫無計劃，卻又能畫出均衡分佈的線條，組成一個個圖案。古靈精怪的快樂生物、港鐵標誌、火箭……塗鴉就像有自己的生命般，逐漸爬滿整艘太空船。

花2年時間 全屋內外填滿塗鴉

Mr Doodle本名Sam Cox，年幼時已愛上塗鴉，讓密集又不重複的線條圖案填滿所有純白空間，他將這個行為稱為「強迫性塗鴉」。其創作不局限於畫布，還蔓延至牆壁、家具、服裝等，近年著名作品之一《塗鴉之家》是耗時2年，將家中每個部分包括天花板、牆壁、臥室、廚房、家具，甚至門外的花槽全都畫滿黑白色塗鴉。當時他在Instagram分享：「當我看到一個充滿快樂生物的塗鴉樂園時，會為我帶來快樂。對我來說，這就是創作的目的，創造快樂的角色，表達塗鴉的樂趣，然後讓人們見證這一點而感到快樂。」他的作品雖然只由doodle線條構成，但筆下的世界其實記載着塗鴉先生的冒險故事。塗鴉先生這角色來自宇宙「紙星系」中的塗鴉樂園，他意外跌落地球後，努力讓塗鴉填滿土地。

喜公眾地方創作 傳遞快樂能量

這一次在香港的公共交通系統內公開創作，對Mr Doodle來說也是神奇的體驗，同時也是將他的快樂能量傳遞給人的機會。「我喜歡在公眾地方創作，因為任何人都可以來觀賞作品，包括那些不會去畫廊或博物館的人，也能透過這個空間看到我的塗鴉。」他認為，作品中的人物和語言是和世界共通的，可以與不同地方的每個人交流。「來自各行各業或地球上任何地方、任何政治背景或宗教信仰的人，都可以欣賞我的作品，這就是它的意義。」

中環展覽彩色塗鴉樂園

在「乘坐」太空船來到香港之前，他今年初在武漢舉辦了「戀愛中的塗鴉先生」展覽，描繪塗鴉先生與塗鴉太太的相戀故事。他筆下的塗鴉世界由一開始的黑色單色變得繽紛，並延續至現於中環舉行的新個展「太空中的塗鴉先生」中。

雖然太空船已經「飛離」港鐵香港站，但塗鴉先生和太太現在進駐中環畫廊藝術門（Pearl Lam Galleries）。「太空中的塗鴉先生」展覽的一系列彩色作品，描繪塗鴉先生和太太遭到「反塗鴉小隊」追擊後逃到外太空的故事。塗鴉先生還會跟邪惡的孿生兄弟塗鴉博士對決，以恢復塗鴉樂園的和平。

走入畫廊，鋪天蓋地的彩色塗鴉展現眼前，令原本簡潔的空間變得充滿視覺衝擊。畫廊創辦人林明珠指出：「他（Mr Doodle）的創作令人歎為觀止，把觀者帶入一個充滿想像力和奇蹟的世界。」色彩漸變的塗鴉佈滿牆壁及地面，彷彿將人拉入塗鴉先生的世界，由門口的第一幅畫《塗鴉一家建造了他們的太空船》、《塗鴉一家離開地球》、《塗鴉先生遇見了快樂外星人》，到《塗鴉一家戰勝了Mas和他的機械人兵團》，只要沿路前進，便可以如閱讀漫畫般欣賞作品，與塗鴉先生和太太一起穿梭太空冒險。

受Keith Haring啟發 隨心作畫

從Mr Doodle手中無限繁衍而密集的卡通角色、物件和圖案，構建了一個嶄新的世界觀，那就是他的DoodleLand（塗鴉樂園）。他受到著名塗鴉藝術家Keith Haring的影響，創作時跟隨當下感受，隨心所欲地塗鴉。「因為我不想被任何先入為主的想法束縛，它（塗鴉）必須非常自發地出現」，令作品感覺更自由和自然。他表示：「Keith Haring是我非常喜歡的藝術家，他只是在創造線條和形狀，（圖案）非常自然地出現，沒有草圖或任何猶豫。我深受啟發，創作時也有同樣的感覺。」

「太空中的塗鴉先生」展覽（畫廊部分）

日期︰即日至2024年1月20日

時間︰上午10:00至晚上7:00（周日休息）

地點︰藝術門 Pearl Lam Galleries（中環畢打街12號畢打行6樓）

查詢︰2522 1428

文︰陳真紀

編輯：梁小玲

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 玩樂擴志]