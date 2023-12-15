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開眼 大都會文藝誌

【奧斯陸】冇計？就用真人騷

【明報專訊】有人就有故事，有故事就會引人入勝。雖然「真人騷」這劇種是在千禧年頭末廣被應用，但其實這概念可追溯到電視成為大眾娛樂時。電視工業很快就明白只要放一班陌生人在鏡頭前，電視的魔力就會自動大發色彩，人的互動成為故事場景，他們的行為、一舉一動忽然戲劇化，難怪真人騷長做長有，萬試萬靈。

當然，也絕非這麼簡單，要做出色的真人騷，選角重要，讓什麼人參與是重點，其次是要將不同個性的人放在一起，需精心設計，不然最終悶局一場。最近占士邦與《魷魚遊戲》都推出真人騷，就似是深得這劇種的精髓，誓要用真人騷來延續他們深入民心的品牌。《魷魚遊戲：真人挑戰賽》（Squid Game: The Challenge）是英國製作公司的主意，將本身基本上是「真人騷遊戲」的故事變成真正的遊戲節目，頗為meta；占士邦的是007: Road to a Million，讓參賽者體驗占士邦上山下海的史詩式冒險。

兩個真人騷都用巨額獎金來吸引參賽者，The Challenge的勝出者會贏取超過400萬美金，而Road to a Million每對參賽者則有機會贏得百萬英鎊，所以參賽者均不惜一切代價盡全力贏取足以改寫人生的金額。

The Challenge的設計較簡單，由於《魷魚遊戲》本身的設計就是要顯露人性醜惡，所以劇集不斷圍繞那些看似心地善良，十分討好的參賽者，不斷在尋找《魷魚遊戲》原版故事中的主角成奇勳（Seong Gi-hun）的精神繼承人。Trey就是其中一參賽者，他與母親LeAnn一同參賽，即時成為劇集的主軸，讓觀眾都為他們兩母子落力打氣。當他們其中一人要被淘汰時，節目自然就大花筆墨，出盡力渲染。

好人角色有了，那剩下來就要某些參賽者做醜角、壞人。不同集數當壞人的角色不一樣，但效果都是一致，就是讓觀眾對那些角色作道德判決，間接令他們看得更着緊、更投入。另一邊廂，Road to a Million的設計較有趣，所有參賽者都是帶有赤子之心的「占士邦」，全部都是好人，但有占士邦自然要有壞人？確實，但壞人不是參賽者，而是旁述兼遊戲的主腦Controller，是憑《傳媒家族繼承人》（Succession）而成為經典面孔的Brian Cox。

Road to a Million的每一對參賽者出發點都在Brian Cox的故鄉蘇格蘭，首個任務要他們在險峻的高原環境中長途跋涉，尋找被隱藏的公事篋。每個公事篋藏有他們需要解答的問題，答中了才可以贏取該段獎金，成功晉身到下一關。簡單來說，Road to a Million是有占士邦元素的《百萬富翁》，參賽者要智勇雙全，最終決定贏到獎金與否，還是要用常識來解答獎金問題。

節目亦不按照一般真人騷比賽的剪接，大刀闊斧地剪走大部分參賽者的過程，只集中跟隨來自南倫敦的Bone兄弟：阿哥是43歲的士司機，細佬是37歲的文案寫作手，英國白人，頗有草根佬味版占士邦的感覺，加上二人擅長吹水搞笑，幽默感滿分，難怪獲選為「主角」。

兩個真人騷版節目都娛樂滿分，證明真人騷方程式十分好用，什麼經典故事，出名電影電視需要有搞作來維持人氣嗎？真人騷是個低門檻的好選擇。

文：陳Damon

（長居奧斯陸，心卻在四海。借消費世界各國文化，提醒自己活在當下）

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