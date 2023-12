【休斯頓】駐場體驗全職藝術創作

HCCC是美國獨具特色的專門支持手工藝機構,涵蓋纖維、陶藝、木工、玻璃、金屬等媒介。這家非營利組織成立於2001年,資金來自大型基金會、本地捐贈和政府撥款。每年,HCCC提供約10個名額,讓藝術家有時間和空間專注於創作,駐場周期為3至9個月不等,並提供每月1000美元津貼。作為回報,藝術家每周兩日開放工作室,與訪客和公眾交流。

我於9月份抵達休斯頓,與其他3名藝術家同期開始駐場項目。每人分到一間大約20平方米的工作室,白牆、水泥地、水槽、幾把桌椅,明亮的自然光,有種一切都有可能的感覺。我在附近租了一間房間,熟悉當地環境之後,能熟練地繞開露宿者聚集的路口,沿着安靜的居民區步行15分鐘到工作室,開始染色、紡線、織布的工作。

在紐約,空間是昂貴的。而在人煙較稀的得州,建築物、樹木和人得以伸展開來。例如,在工作室裏,我用柿子汁給手工紙上色,需要將每一張紙平鋪在地上,噴染料,等紙張乾透,揉皺,展開,重複以上步驟。要達到比較深的顏色,需要一周左右,直到紙張質感變得像樹皮一樣堅韌。在這段時間裏,大半個工作室鋪滿了紙,幾乎無處下腳。

這次駐地另一個收穫,是有機會了解其他地方藝術家如何工作和生活。休斯頓的藝術社群非常活躍,HCCC所在的博物館區就集結了近20家博物館、畫廊和其他藝術機構。

感恩節前夕,我參觀了狗媽媽工作室(Mother Dog Studios)一年一度的開放日。這是成立於1986年、休斯頓歷史最悠久的藝術家工作室場地,由舊工廠改造而成。我走到其中一個工作室,到處都是大幅的人體畫、玻璃馬賽克、木版畫等各種媒介作品,熱烈的創作衝勁讓人着迷。後來工作室主人Liz Conces Spencer回來,她一頭銀灰色披肩髮,開玩笑說這些作品就是她注意力不集中的證據,因為她一直在嘗試不同的媒介。

碰到年長的特別是女性藝術家時,我總是想知道她們是怎麼做到這些創作的。我跟Liz請教。她在這裏工作20多年,退休前在廣告公司有份全職工作,午餐和下班後她就回來工作室做自己的創作。她說,要麼走申請獎項的路,要麼像她一樣,find the highest-paying job that you don't care(找一份薪水最高而你又不在意的工作),持續創作。我站在她那些優美的彩色玻璃作品之中,完全同意這是值得的。

文:林綺晴

(織物藝術家,常駐紐約)

個人網頁:www.linqiqing.com

