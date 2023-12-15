明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

Friday Planner：灣仔藝術村

【明報專訊】人來人往的灣仔，藏着一棟「藝術村」富德樓，20年來進駐不同藝文單位，是文青聚腳地。從銅鑼灣沿軒尼詩道往西行，穿過「鵝頸橋」，直走到馬師道，過馬路後便到達門口。步上數級樓梯，進入升降機，滿佈文宣和貼紙的牆壁構成一件藝術品。富德樓共14層，可上頂層拾級而下，發掘多元藝文空間。

多個單位正舉辦12月限定活動。步出14樓是艺鵠書店，除了售賣各類書籍，不時舉辦講座、讀書會及新書發布會等。現設「藏在/角落/心愛的/。」展覽，6名創作者作品遍佈角落，都是他們曾經珍愛的舊物，除了日記本和石頭，還有會釋放「風魔法」的神奇寶盒。親身翻揭紙頁，看他們着迷過的物件，或會喚醒那埋藏在深處的回憶。

走落12樓，有香港地區出版圖書館「臨時庫存」，進內可閱讀社區報，包括記錄谷埔歷史文化的《谷報》、深水埗《深噏》等。小小的館，蘊藏大量各區故事。10樓的「一九九九藝術空間」正有區華欣「跳舞草亂舞」個展。除了版畫與錄像，角落堆起一小座沙。看看跳舞草與傳訊石，錄像裏的人乘車，有海，有石頭，牆內也有牆，她用另類方法隔牆耳語，接通另一個她。大概是帶着現實的超現實。周日（17日）下午3時，現場將有區華欣與作家葉梓誦以「通信/通訊/通靈？」為題的對談，可到場與他們「通話」。

6樓艺鵠藝術空間則伏起單件作品——梅愷盈《炎脊》。隆起的黑色物體像山巒起伏，中間的紅光似是火焰燃燒，像快有熔岩湧出的火山。而這其實是一隻有故事、正在沉睡的獸。觀者可圍繞它走動，細看這條「殘積帶」。來到最後目的地，1樓「字字研究所」是主打飲食主題的書店。喜歡閱讀又愛飲飲食食的話，可請店主推介好書，離去前填飽腦袋與心靈。

#富德樓 #艺鵠 #藏在_角落_心愛的

#臨時庫存 #一九九九藝術空間 #跳舞草亂舞 #炎脊 #字字研究所

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞