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激浪派先鋒 靉嘔「彩虹實驗」首現港

【明報專訊】近月一支支彩虹旗在香港同志活動隨風飄揚，但原來1970年代末才開始以彩虹象徵LGBT。早一個10年，與小野洋子、白南準同屬激浪派（fluxus）的日本藝術家靉嘔對彩虹有着截然不同的理解，因色彩是繪畫重要一環，他認為彩虹是所有色彩的光譜，於是從畫布開始他的彩虹實驗，爾後延伸至版畫、雕塑和裝置藝術等。M+博物館在香港首次舉辦靉嘔的個人展覽，展出他在1950年代初至2000年代近60件作品，追溯上世紀的亞洲藝術先鋒。

大多數人對靉嘔的最大疑問，應該是「靉」怎麼念——廣東話念「曖」，意思是多雲的面貌。靉嘔本名為飯島孝雄，1931年出生於日本茨城縣，今年92歲。靉嘔1958年到紐約發展前已活躍於日本藝術團體，例如「民主美術家協會」（デモクラート美術家協会），主張不在既有藝術圈展出作品，從而追求藝術自由。

與白南準共同創作「電視機」

靉嘔在紐約數年後，1961年獲藝術家小野洋子邀請加入前衛藝術團體激浪派。激浪派受創作《噴泉》的杜尚啓發，質疑藝術商業和既有的藝術概念。靉嘔在激浪派時期，除了一系列彩虹作品，最為人熟知的是《指盒》系列，亦在展覽展出。《指盒》系列是一個個小木盒，木盒有一個洞，大小只能讓一根手指進出，觀眾要將手指伸入看不到內部的小木盒，靉嘔在內部放置不同物料，如頭髮、指甲和海綿等。藝術作品通常以視覺為主，靉嘔在1960年代已讓觀眾透過觸感感知藝術。

展覽同場展示其他激浪派藝術家的作品。藝術家白南準也是激浪派一員，他曾跟靉嘔共同創作一件《無題》（1968）雕塑，現屬M+藏品。作品糅合兩人特色，一個大木箱塗上黑色，酷似電視機，朝天一面塗上靉嘔經典的彩虹顏色，彩虹中間放置一部小型電視機，只顯示一條發光的對角線，挑戰雕塑藝術的定義。

製「彩虹森林」致敬亨利盧梭

靉嘔在1960年代初才開始以彩虹為基調創作，其彩虹作品濫觴於繪畫，多年來孜孜不倦於彩虹主題。《彩虹風景B》（1964至1967）和《虹 虹 虹》（1999）分別以油彩和塑膠彩繪上漸變彩虹，繪畫過程繁複，前一種顏色乾掉才能加入新一種顏色。後來靉嘔以絲印版畫方式創作，彩虹套入不同主題和情境，還見他獨有的幽默感，作品更上一層樓。

靉嘔的作品毫不掩飾對法國後印象派畫家亨利．盧梭（Henri Rousseau）的熱愛，《致敬盧梭》（1987）將盧梭的《自畫像》（1890）轉化成彩虹絲印版畫；《在盧梭的森林中沉思的虹猿》（1999）則將盧梭風格的森林印成彩虹，並加入一頭沉思的猿猴。靉嘔創作《一隻眼睛就夠了》（1993）時已逾六旬，依舊不改幽默一面——版畫中的人像對觀眾擺出鬼臉，戴着的眼鏡遮蔽一邊眼睛，恍如戲謔「一隻眼睛就夠了」。

靉嘔：虹 虹 虹

日期：即日至2024年5月5日（周一休息）

時間：上午10:00至下午6:00（周二至四、周六至日）；上午10:00至晚上10:00（周五）

地點：九龍博物館道38號 西九文化區M+博物館

詳情：bit.ly/3GEqjqb

文：嚴嘉栢

[開眼 藝述速遞]

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