嶺南武術教育兩年試驗 武與舞 造就虛與實登場

「嶺南武術之數碼藝術及教育試驗計劃」綜合幾方面作新嘗試。當中的「嶺南武術精英培訓計劃」整合了3項嶺南武術拳種，包括林家洪拳、鴻勝蔡李佛和福建永春白鶴拳，與武術界代表和表演藝術家協作，發展及綜合成一個培訓系統，以更有效地灌輸傳統武術教育，拉近傳統武術與現代人的距離。趙式慶解釋挑選該3項武術拳種的原因，「蔡李佛拳，可以說它主要是長拳；福建永春百鶴拳是短打；洪拳是結合了長短之優的拳種，所以我認為這個組合代表了整個嶺南武術裏面的核心技術內容」，計劃藉3項拳種彰顯嶺南武術文化。

學員多為舞者 兩年掌握3拳種

計劃亦糅合科技，透過科技對人體動態的研究，研究3項拳種長拳、短打和中距離的發勁模式，然後看看它們內在之間的關係，從而整合成更好的理論和技術框架。趙式慶表示，計劃最終盼望保留武術傳統文化的精髓，而且實踐方式必須與時並進，以當代的形式和手段呈現，因此項目是融會武術、表演藝術、藝術科技的綜合嘗試。

兩年培訓計劃以武術作為movement training tool（動作訓練工具），提供多一種肢體語言給參與的學員。最終完成培訓計劃和參與終期表演的有12人，9人為專業舞蹈員，其餘3人則是習武代表。習武代表分別是習南拳的香港競技武術運動員關寧慧、習洪拳的李偉傑和習白鶴拳的鄒文翰，他們的背景不盡相同，本身有不同的武術底子，在計劃中接觸別家武術，對他們來說是新體驗，也是困難。李偉傑說：「每個門派的動作或結構，使出的力度都會不同，所以變相要再習慣其他門派，例如剛猛的洪拳要習慣白鶴拳的柔、肢體上哪個位置用力……要重新感受其他拳種的動作。」趙式慶亦稱對於長時間學習某個拳種的習武者來說，難度反而更大。他亦發現舞蹈員在兩年之內已經將3個拳種練出韻味，掌握得到核心技術。很多時候專業舞者在舞台上追求的是美感，而武術則講求質感、精神，趙式慶說舞者經過武術培訓，吸收中國武術精神後，在舞場上的狀態也有所不同。

編舞拆組招式 呈現武術精髓

《虛/實》的編舞、音樂、劇情、視覺科技等全屬原創，邀請到作曲家梅廣釗及Eugene Birman、編舞家楊雲濤、新媒體藝術家陳朗丰等一同參與創作，屆時還有大提琴、尺八演奏家和敲擊樂手與參與計劃的學員一同演出。表演分成3幕：第一幕武術成分較多，先以形體動作介紹南方武術理論和基本技巧，由具體的招式演化出各種變化，最後再化成隨心所欲的形態；第二幕以名劇《紅舞鞋》為創作靈感，透過短劇去講一個習武者學習武術時內心和身體的掙扎；壓軸第三幕的舞蹈表演交由香港舞蹈團藝術總監楊雲濤編舞。第一幕編舞者何皓斐分享，在編舞時的思考是將武術招式拆解和組合，以及將其特點放大或縮小，以呈現武術的精髓。他說：「武術是很講求剛與柔、靜與動、鬆與緊、陰與陽，兩種元素的對立，所以我從這幾種方向出發去想作品要怎樣呈現，讓觀眾看到這兩種元素的分別。」觀眾到時候也能見到對立的元素在同一個人的身上出現，同時有剛有柔、有虛有實，化成自我對話。

《虛/實》

日期及時間：12月30日（周六）晚上7:30

地點：香港城市大學邵逸夫創意媒體中心1樓多媒體劇場（九龍塘達康路18號）

門票：免費，須預先登記，先到先得，額滿即止

登記網址：bitly.ws/35Q8G

文：何詩韻

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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