為今期「開眼」繪畫封面的Man僧當年還是個小孩，他第一眼望見梅艷芳的妖女形象時，已經留下深刻印象。他憶述，當年資訊不流通，難以看到亞洲以外的造型風格，妖女整個格調似乎不是為了討好別人，而只是想做自己，加上她臉上誇張的濃妝艷抹衝擊視覺，令人開眼，因此他選擇繪畫1980年代梅艷芳最輝煌時期的歌曲之一《妖女》，以呈現他心目中女王般地位的梅姐。跟以往很多作品一樣，Man僧沒有起稿就直接畫，他以最少筆觸，捕捉人像最真實的神韻。梅艷芳不是典型的美女，Man僧也特別提醒自己下筆時不要過度修飾五官，反而如實地畫出她微戚的厚唇和凌厲眼神，貼近大家心目中梅艷芳高傲的姿態。

本月底便是梅艷芳逝世20周年，「開眼」今期特設專題，帶來填詞人、文化評論人及歌迷等訪談內容，與讀者緬懷梅姐傳奇一生。

藝術家簡介

本地插畫及漫畫家Man僧（曾偉文）年少入行漫畫界，擅長毛筆繪畫技巧及繪畫寫實人像，喜歡在畫中留白。主筆漫畫《0課特工》獲得第一屆「港漫動力–香港漫畫支援計劃」金獎，並已售出法文、意大利文、馬來西亞文及英文版權。曾代表香港參加世界三大漫畫節之一的「安古蘭國際漫畫節」。

文：明報藝文部

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

IG：@fridaymingpao

[開眼]