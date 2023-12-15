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用歌詞打開情慾大門——潘偉源為梅艷芳寫的大膽歌詞

【明報專訊】為紀念梅艷芳逝世20周年，《最後的蔓珠莎華：梅艷芳的演藝人生》將於本月底推出增訂版。新書增加5個訪問，包括劉培基談梅艷芳的百變形象、連炎輝談梅姐的佛緣與愛情，以及梁樂民及吳煒倫談電影《梅艷芳》的創作等。以下書摘內容是潘偉源大談當年為梅姐寫詞的經驗，由「開眼」率先刊出。

潘偉源是香港上世紀八九十年代樂壇甚具代表性的寫詞人，寫下《祝福》、《一生何求》及《蔓珠莎華》等金曲。他參與了、也推動了當時廣東歌的轉型：強勁節奏的歌曲大行其道，大膽的情慾內容也出現在歌詞中。而梅艷芳正是這場變革的代表人物。

潘偉源為梅艷芳寫過二十多首歌，當中不少正是廣東歌轉型期的重要作品：他最早為她寫的《發電一千volt》已有挑逗性，後來的《點都要愛》及《烈焰紅唇》充滿情慾味道，《愛將》及《淑女》則標誌梅艷芳的百變全盛期。至於後來之所以有「百變梅艷芳」的稱號，亦是來自潘偉源寫的《百變》。

■答：潘偉源 ■問：李展鵬

問：你為梅艷芳寫歌詞，會否事先跟監製溝通？

答：黎小田有時會大概講講需要怎樣的歌詞，但多數時候都是給我自由發揮。

問：你早期合作的女歌手形象多是斯文大方（如方伊淇），但梅艷芳形象大膽前衛。跟其他女歌手相比，為她寫歌詞的最大分別是什麼？

答：我認為這是時代的問題。我初入行時，香港社會比較保守，多數女歌星以受人尊敬的形象出現。我們寫歌詞也有不少禁忌，例如有唱片公司不喜歡「空」字，覺得不吉利，寫「血」又會被認為暴力。當時，我也會嘗試新主題，但他們多數不接受，走不出既有框框。

但是，為梅艷芳寫歌，我幾乎完全沒顧忌，只要適合她唱，什麼都可以寫。我跟她，可以說是互相釋放。阿梅的成功可能跟她成長環境有關，她從小在荔園唱歌，什麼都唱過，擴闊了她的眼光，不甘心困在舊有的一套。她很快意識到，如果限制寫詞人，未必有突破的作品。她是藝術家，有她的胸襟與想法，不想被框框限制。

問：你為她寫歌時，會否考量她的形象或舞台表演？

答：阿梅是很好的表演者，我為她寫歌時會考慮她的舞台表演。比起其他歌手，為她寫歌詞的空間更大；她不止是唱歌，她也在「演」，有聽覺及視覺的豐富元素。

問：當你看到《烈焰紅唇》的性感形象以及《淑女》的白紗造型時，感覺是怎樣的？

答：這真是天、地、人的配合。《烈焰紅唇》的封面以及那套性感的「菠蘿釘」都很切合我的歌詞，而《淑女》的封面照片還有修女站在後面，短裙式的白紗也很能表現淑女的心境：這個女人背着「淑女」之名，但她並不想當淑女。一般婚紗是長的，你偏偏把它剪短，這是一種反叛。這些形象把我的歌詞表現得很好，創造氣氛，也引起很多聯想。

問：你為梅艷芳寫的歌，有跳舞節奏的《淑女》及《愛將》，也有牽涉情慾的《點都要愛》及《烈焰紅唇》，在你看來，當時是否廣東歌的轉型時期？

答：其實，任何有生命力的東西都會變化，廣東歌也一樣。如果你不變，就會被淘汰，就好像人的新陳代謝、生物的進化，要成長就要變化。

在青山及姚蘇蓉的時代，香港人主要聽國語歌，後來廣東歌漸漸為人接受，在市場需求下，新歌湧現；一段時間之後，大家就去發揮廣東歌的新意。梅艷芳的情况是時勢造英雄，也是英雄造時勢。她有前瞻性及包容性去接納我們的詞作，她好像開了一道門——當時，勵志、家國、愛情、古典題材都有，但有一道門還未有人打開，你一打開就是很大的領域。

在阿梅之前，其實也有人嘗試情慾題材，但往往不敢大膽宣揚。例如，我曾經為十八區業餘歌唱比賽得獎者林玉鳳寫了一首歌，叫《心泛春潮》，當時大家都不敢提。雖然這歌名好像是三級片的名字，但其實內容也沒什麼。與此同時，大家的思想又已經蠢蠢欲動；而時代的大門就剛剛好轉到阿梅面前，她有膽去大力推開它。

其實，食色性也，是人的本性，有情慾不是罪，只是看我們如何規範它。而且，我們寫詞也不可以太過界，要有尺度。《烈焰紅唇》的女主角有情慾的需求，但沒有付諸行動，她最終控制自己，「我卻為深愛你，將火冷卻又一次坐低」，是因為忠於愛情而自制。就好像那個唱片封面，阿梅雖然穿了泳衣，但不是露很多，而且她衣服上有鐵釘，是生人勿近，這跟歌詞也是脗合。

問：當時香港歌壇是不是鼓勵着，甚至要求着歌手及創作人在風格上作出變化？

答：當時，歌壇的確是有要求，但其實詞人也要自我要求，要自強不息。歌詞是一種隨時代變化的文學創作，是很好的載體，可以用來表演；詞人應該為歌曲與歌手度身訂做，如果詞人為任何人寫詞都是一種風格，就是失職。

問：你寫的《百變》是梅姐本人的故事，她亦因為這首歌有了「百變梅艷芳」的稱號，當時為什麼有這些構思？

答：《百變》是寫阿梅，也是寫我自己。作為藝人，她會因為演繹不同的歌而化身成不同形象，的確是百變。我們寫歌詞也應該是百變。流行音樂是集體創作，寫詞人應該配合歌的風格或是作曲人的要求，亦要顧及歌手的風格。我寫過很中國式的歌詞，也有很西化的歌詞，內容各式各樣我都喜歡去試。我為阿梅寫的歌詞，內容及風格都很廣泛。只是很奇怪，梅艷芳百變，大家拍爛手掌，但如果詞人百變，就被批評為隨波逐流，我不明白標準何在。

問：你喜歡她演繹你的作品的方式嗎？

答：其實我從來沒有直接跟她討論歌詞，我都是跟黎小田溝通。但很奇妙，我跟她真的心靈相通！我寫給她的每一首歌，她都百分百理解；她未唱，我已經知道她會怎樣唱。有時候，她「加料」加得非常好，例如她在《蔓珠莎華》結尾那一聲「呀～」的「慘叫」，叫得很好聽很吸引，還有《淑女》開頭的冷笑，她加了這些細節有畫龍點睛的效果。我覺得，她的演繹跟我的歌詞互相輝映。

問：有哪首歌的創作過程很難忘？

答：我收到《蔓珠莎華》的歌譜時，副歌部分已有人在後來「蔓珠莎華」這幾個字的地方預先填上「當天晚上」四個字，還說一定不能改。所以，一開始我已經寫晚上，「夜已輕輕跨進窗」，然後在副歌寫「當天晚上，寂寞路上卻遇上；當天晚上，因他照亮」，製作組也覺得很好。但後來收到電話，說阿梅正在錄音，又說她很喜歡歌詞，但想把「當天晚上」改成原曲的「蔓珠莎華」，於是我要重寫副歌。

但是，我當時根本不知道什麼是「蔓珠莎華」。聯絡人先說是日文，但是，是日文的什麼意思呢？他又不知道。於是他去問阿梅，才知道這是一種花。然後我就在副歌寫花的凋謝，寫了「蔓珠莎華，舊日艷麗已盡放；蔓珠莎華，枯乾髮上。花不再香，但美麗心中一再想」，才寫出這首作品。不過後來我聽說，原來「蔓珠莎華」也不是日文，而是梵文。

問：《蔓珠莎華》是日文歌改編。為原創歌及改編歌寫詞，創作過程會有什麼不同嗎？

答：寫原創歌比較容易，主要是跟作曲人溝通一下。但寫改編歌有時會面對一些特別要求，例如改編英文或日文歌，要保留原曲某一句歌詞。而且，有時候寫好詞，但最後唱片公司拿不到歌曲版權，我們就白做了。

問：《愛將》是廣東歌少有的反戰題材，當時為何有這構思？

答：以前也有這種題材的廣東歌，但在香港，可以突圍而出的反戰流行曲真是寥寥可數。我認為，《愛將》是寫反戰與和平的廣東歌裏面很有代表性的一首。回看歷史，女性在戰爭時可以發揮男性沒有的特質，而可以扭轉世界局勢。而歌中女人可說是「為國捐軀」，為了世界和平而犧牲。

問：你為梅姐寫了二三十首歌，最喜歡哪首？

答：很多首都喜歡。我在《淑女》寫一個不想當淑女的女人；《愛將》宣揚大愛，我特別喜歡；《蔓珠莎華》我也很喜歡。我寫的《蔓珠莎華》、《愛將》、《烈焰紅唇》及《淑女》分別成為4年十大中文金曲，我有幸為她寫了這些歌。另外，我很喜歡《不如不見》，她實在唱得很好，很有感情。這首歌雖然得過流行榜第一名，但應該有更好成績。

問：她演繹你哪首作品時的形象或舞台表演令你印象最深？

答：真的很難選。就算同一首歌，她每次演出都不一樣，例如她有個演唱會的《蔓珠莎華》是七八分鐘的版本。她在舞台上重新剪輯及編排歌曲，看得出她每次都細緻思考及設計，這是她的演唱會很好看的原因。

文：李展鵬

（澳門作家及文化評論人，著有《隱形澳門：被忽視的城市與文化》等）

編輯：謝秋瑜

設計：賴雋旼

電郵：friday@mingpao.com

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