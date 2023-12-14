local mode：建築師兼設計師Jacqueline Fung 追求夢想 首飾承載故事

香港設計師Jacqueline Fung於今年推出首飾品牌FungFitz，作為兩個孩子的母親，意識到每個人在不同生活階段和多重生活角色的種種需求，因此構想出從實用角度設計首飾，透過作品體現出靈活的處世精神。

在創立品牌前，Jacqueline把時間投放於家庭中，「專注在家中湊仔」。她坦言：「我本身是建築師，擁有很強烈的creative spirit，很想表達自己的變化與感受。」結果她選擇推出首飾品牌，把專業建築知識應用於首飾創作中，不但在首飾設計中反映身為人母不同階段的感受，她亦希望創作出經得起時間考驗的恆久設計，激發佩戴者的創造力和有趣的自我表達能力。

視「Punk教母」為靈感繆斯

曾於美國紐約康奈爾大學念建築系的Jacqueline，對創作有着一份堅持，並把建築美學與理念糅合至首飾設計中。「與藝術創作不同，建築中的每項創作都講求實際用途、意義，當中亦有不少限制。」她補充：「設計時，我並非一心只想創造『得個靚字』的東西，而是要有目的，要有故事。」她以自家設計的Lost and Found chocker為例子，其創作意念便源自她少女時代的一段往事。「十多歲的時候，很喜歡向媽媽借珠寶首飾佩戴，她有一條1970年代風格的chocker，我很喜歡，但一次不小心被我弄掉了！」為了紀念這件遺失了的復古珠寶，Jacqueline決定將其複製，修改成更幼細比例，並選用純素仙人掌皮革製作及加上金色或銀色鈕狀配件，以切合當下的時尚風格。另外，Jacqueline亦把對音樂的熱情融入創作中，成為設計過程中不可或缺的一部分，例如Hang Onto The Present頸鏈的創作靈感便源於「Punk教母」Patti Smith。「她很有型，予人隨性感覺，我便想到把她經典的綁領呔造型變成首飾，成為一條佩戴在頸上的metal ribbon。」Jacqueline的母親送她很多vintage心口針，由於不經常佩戴，所以她便構思把心口針掛在這款頸鏈上，塑造出新與舊的對比。●

品牌名稱：FungFitz

成立日期：2023年10月

品牌概念：多面化首飾設計，適合充滿活力的生活方式。

貨品種類：□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男 年齡：■15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 ■其他：Pop-Up Shop

生產地：■香港 □內地 □其他 備註：

查詢：FungFitz https://www.fungfitz.com

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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