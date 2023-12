local mode：建築師兼設計師Jacqueline Fung 追求夢想 首飾承載故事

香港設計師Jacqueline Fung於今年推出首飾品牌FungFitz,作為兩個孩子的母親,意識到每個人在不同生活階段和多重生活角色的種種需求,因此構想出從實用角度設計首飾,透過作品體現出靈活的處世精神。

在創立品牌前,Jacqueline把時間投放於家庭中,「專注在家中湊仔」。她坦言:「我本身是建築師,擁有很強烈的creative spirit,很想表達自己的變化與感受。」結果她選擇推出首飾品牌,把專業建築知識應用於首飾創作中,不但在首飾設計中反映身為人母不同階段的感受,她亦希望創作出經得起時間考驗的恆久設計,激發佩戴者的創造力和有趣的自我表達能力。

視「Punk教母」為靈感繆斯

曾於美國紐約康奈爾大學念建築系的Jacqueline,對創作有着一份堅持,並把建築美學與理念糅合至首飾設計中。「與藝術創作不同,建築中的每項創作都講求實際用途、意義,當中亦有不少限制。」她補充:「設計時,我並非一心只想創造『得個靚字』的東西,而是要有目的,要有故事。」她以自家設計的Lost and Found chocker為例子,其創作意念便源自她少女時代的一段往事。「十多歲的時候,很喜歡向媽媽借珠寶首飾佩戴,她有一條1970年代風格的chocker,我很喜歡,但一次不小心被我弄掉了!」為了紀念這件遺失了的復古珠寶,Jacqueline決定將其複製,修改成更幼細比例,並選用純素仙人掌皮革製作及加上金色或銀色鈕狀配件,以切合當下的時尚風格。另外,Jacqueline亦把對音樂的熱情融入創作中,成為設計過程中不可或缺的一部分,例如Hang Onto The Present頸鏈的創作靈感便源於「Punk教母」Patti Smith。「她很有型,予人隨性感覺,我便想到把她經典的綁領呔造型變成首飾,成為一條佩戴在頸上的metal ribbon。」Jacqueline的母親送她很多vintage心口針,由於不經常佩戴,所以她便構思把心口針掛在這款頸鏈上,塑造出新與舊的對比。●

品牌名稱:FungFitz

成立日期:2023年10月

品牌概念:多面化首飾設計,適合充滿活力的生活方式。

貨品種類:□時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他:

客群:■女 ■男 年齡:■15-25 ■25-35 ■35>

銷售點:□實體店 ■網店 □IG store □直播 □市集 ■其他:Pop-Up Shop

生產地:■香港 □內地 □其他 備註:

查詢:FungFitz https://www.fungfitz.com

