the buzz：Rick Owens塑造另類美學 前衛羽絨 散發暗黑與浮誇

多年前於巴黎參與Rick Owens時裝騷，台上模特兒的造型固然前衛偏鋒，然而及後到達品牌showroom，看到部分騷場坐上客和全體品牌工作人員，都以那種Rick Owens式令人望而生畏的異類造型示人，起初確實有點不自在，自覺走進一個不應進入的外星禁地。但細想這群人以衣服作為表達自己的媒介，其強大張力和忠於自我的精神，開始對他們改觀，甚至肅然起敬。Rick Owens的創作超越了衣服本身，呈現的是個具體系的精神面貌和生活態度，那種暗黑與浮誇，代表着擁抱異類，並為狹隘的美學標準提供另一種選擇。很多時裝迷早已確認Rick Owens在時尚界不可多得的神級地位，而他與Moncler的合作，當然亦不減其暗黑偏鋒的風格。

創作靜音睡眠艙 如與世隔絕

在今次與Moncler的合作，Rick Owens先創作了一個與世隔絕般的靜音睡眠艙（圖）。此鋼製隔音睡眠艙採用雙牀單體結構，配備氧氣再生裝置和溫控通風系統，內置照明和影音系統、冷藏倉庫和充電裝置，內襯和隔熱層為有機染色的再生尼龍。睡眠艙並非只是概念，而是可於Owenscorp家具部訂購的產品，系列衣飾亦從這個睡眠艙引伸而成。

Rick Owens何以有睡眠艙這個想法？「我一直考慮在紐約買一套公寓，但同時意識到紐約無法像巴黎般安靜，因此我想為自己創造一個隔音的休息場所。有點像基督石墓或睡美人的玻璃棺材。無論如何，我本來打算為自己製作它，但當Moncler建議合作時，我便想到應該圍繞它創作一個系列。」他補充：「我總是考慮自己個人的需求和願望，自私地專注於自己想看到的，並嘗試實踐它。」

衣飾輪廓啟發自雕塑大師

系列不乏Rick Owens式的收身和超大輪廓，他何以對這個廓形如此迷戀？「我打算下輩子轉世成布朗庫希的雕塑。我創作的一切，總會以布朗庫希為開端。」康斯坦丁．布朗庫希（Constantin Brâncuși）是羅馬尼亞裔的法國雕塑家和現代攝影家，他被譽為現代主義雕塑先驅，Rick Owens天馬行空的衣飾輪廓原來是受他啟發。

眾所皆知他的設計特點是以黑色為主，在Moncler + Rick Owens系列中雖然出現一些較明亮的漸變色，但依然以黑色最令人着迷。「我認為對某些人來說，黑色確實可以隱藏他們的不安全感，但我更欣賞黑色衣服帶來的一點正式和謙遜的感覺。世界是一個色彩豐富而又雜亂的空間，穿黑色衣服能為眼睛提供休息，這可說是一種禮貌的姿態。」Rick Owens娓娓道出對黑色的偏好。●

查詢：Moncler 2524 7779（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

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