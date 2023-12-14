明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
The Buzz

Life & Style

the buzz：Rick Owens塑造另類美學 前衛羽絨 散發暗黑與浮誇

【明報專訊】每逢新的Moncler Genius企劃出場，也叫人讚歎品牌聰明的營銷策略。原本羽絨服只適合寒冷天氣穿著，一般人不會擁有太多，然而企劃與風格不同的設計師或品牌聯乘，多樣和令人驚喜的設計把消費者的購買意欲大大提升，為品牌帶來新客群。這個能締造多贏局面的企劃，最近就推出前衛偏鋒的Moncler + Rick Owens系列。《明報》life&style趁此機會訪問 Rick Owens，了解大師的設計概念。

多年前於巴黎參與Rick Owens時裝騷，台上模特兒的造型固然前衛偏鋒，然而及後到達品牌showroom，看到部分騷場坐上客和全體品牌工作人員，都以那種Rick Owens式令人望而生畏的異類造型示人，起初確實有點不自在，自覺走進一個不應進入的外星禁地。但細想這群人以衣服作為表達自己的媒介，其強大張力和忠於自我的精神，開始對他們改觀，甚至肅然起敬。Rick Owens的創作超越了衣服本身，呈現的是個具體系的精神面貌和生活態度，那種暗黑與浮誇，代表着擁抱異類，並為狹隘的美學標準提供另一種選擇。很多時裝迷早已確認Rick Owens在時尚界不可多得的神級地位，而他與Moncler的合作，當然亦不減其暗黑偏鋒的風格。

創作靜音睡眠艙 如與世隔絕

在今次與Moncler的合作，Rick Owens先創作了一個與世隔絕般的靜音睡眠艙（圖）。此鋼製隔音睡眠艙採用雙牀單體結構，配備氧氣再生裝置和溫控通風系統，內置照明和影音系統、冷藏倉庫和充電裝置，內襯和隔熱層為有機染色的再生尼龍。睡眠艙並非只是概念，而是可於Owenscorp家具部訂購的產品，系列衣飾亦從這個睡眠艙引伸而成。

Rick Owens何以有睡眠艙這個想法？「我一直考慮在紐約買一套公寓，但同時意識到紐約無法像巴黎般安靜，因此我想為自己創造一個隔音的休息場所。有點像基督石墓或睡美人的玻璃棺材。無論如何，我本來打算為自己製作它，但當Moncler建議合作時，我便想到應該圍繞它創作一個系列。」他補充：「我總是考慮自己個人的需求和願望，自私地專注於自己想看到的，並嘗試實踐它。」

衣飾輪廓啟發自雕塑大師

系列不乏Rick Owens式的收身和超大輪廓，他何以對這個廓形如此迷戀？「我打算下輩子轉世成布朗庫希的雕塑。我創作的一切，總會以布朗庫希為開端。」康斯坦丁．布朗庫希（Constantin Brâncuși）是羅馬尼亞裔的法國雕塑家和現代攝影家，他被譽為現代主義雕塑先驅，Rick Owens天馬行空的衣飾輪廓原來是受他啟發。

眾所皆知他的設計特點是以黑色為主，在Moncler + Rick Owens系列中雖然出現一些較明亮的漸變色，但依然以黑色最令人着迷。「我認為對某些人來說，黑色確實可以隱藏他們的不安全感，但我更欣賞黑色衣服帶來的一點正式和謙遜的感覺。世界是一個色彩豐富而又雜亂的空間，穿黑色衣服能為眼睛提供休息，這可說是一種禮貌的姿態。」Rick Owens娓娓道出對黑色的偏好。●

查詢：Moncler 2524 7779（ifc店）

文：溫兆明

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕Moncler Genius Rick Owens

上 / 下一篇新聞