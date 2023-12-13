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鹿特丹展覽：艾未未回顧展 追尋人性意義

【明報專訊】在鹿特丹Kunsthal Rotterdam舉行的In Search of Humanity展覽（圖A），該是艾未未近年最大型的回顧展，覆蓋他長達40年並多達120件作品，亦是他在荷蘭最大型的個人展覽。

艾未未在發布會坦言自己的工作室沒有展示任何作品，皆因作品大都在貨櫃，流連於各個藝術館之間。曾於150個藝術館展示作品的他，認為是次展覽是最強的展覽之一，讓他有機會能一次過看到自己的作品。

展覽以尋找人性為主題，除了早期作品如Circle of Shoes（圖B）外，亦有不少貼合戰事連連的時勢，以難民為題的作品（圖C & 圖D）。「我對西方文化和西方人文狀况知之甚少。所以難民危機給了我一個機會，讓我到過萊斯沃斯島、土耳其、約旦、以色列、黎巴嫩等地區。我曾到訪33個國家，40多個難民營，曾接觸數百名難民，只是為了找出他們是誰，為什麼他們必須離開家園來到歐洲，讓我覺得這是一個讓我理解任何真正問題所在的旅程。我必須身在該處，須面對那些人，傾聽他們的故事。對我而言，以In Search of Humanity為題，基本上是對我自己、我的好奇心和我的語言的探索。在搜索過程中，在發掘到意義之前並沒有語言，僅能在意義成型時，才能同時培育語言。」●

網址︰www.kunsthal.nl

文：Dawn Hung

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