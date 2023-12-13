在地文化為建築之都增值 草間彌生與荷蘭以藝術結連

荷蘭鹿特丹一向以建築作為主要旅遊業推動力，但市政府深明建築只是文化載體，在建立建築之都的形象時，亦需重視建築物的內涵。藝術及文化正好是國際共通的「語言」，讓建築變得有內涵。他們在策展時強調在地的聯繫，讓文化內容更緊密。

藝術家任波點模特兒

在鹿特丹Museum Boijmans Van Beuningen有不少草間彌生的收藏，如早期的鏡房無限空間系列之一Infinity Mirror Room – Phalli's Field （Floor Show）。與鹿特丹同省的Schiedam跟草間彌生有着不可分割的關係，一如Stedelijk Museum Schiedam的最新展覽Yayoi Kusama. The Dutch years 1965-1970，展示她遷往紐約時期，亦以荷蘭為據點的重要時刻。

如果大家熟悉草間彌生的創作史，會知道她的紐約時期是讓她在國際成名的關鏈，而不少破格的藝術發表均以紐約為發布所在地。但同時，她穿梭荷蘭多個城市如海牙、阿姆斯特丹等，發布的頻密程度比美國更甚。她與Schiedam的緣分，緣於她與不少荷蘭零點（Dutch Nul）藝術家如Jan Schoonhoven及Henk Peeters相熟。當中最具代表的，該是她於1967年11月18日在Stedelijk Museum Schiedam舉行的Naked Body Festival藝術活動，於全身赤裸的Jan Schoonhoven等人身上繪上其簽名式的波點。當時荷蘭仍然是相對保守的國家，而只屬小鎮的Schiedam作風更保守，活動引來不少誹議，被冠以裸體公主之名（princess of the nude），並一致評定其作品並非藝術。時任館長Hans Paalman即場中止活動，其後亦被市政府傳召問話。

就地取材 升級再造

當時，草間彌生並沒有帶同任何藝術作品如油畫隨行，反而就地取材製作了不少以布料為本的phallus（陰莖圖像、模型）軟雕塑，以及不少以升級再造為本的立體作品。這些有別於其他藝術館收藏的作品在今次的展覽中展出，還有當年參與者如記者Hans van der Sloot及藝術家Woody van Amen等的口述歷史。其他早期作品包括曾於1966年在威尼斯藝術雙年展於Atlanta Botanical Garden展出的Narcissus Garden，亦有鞋履軟雕塑Sex Obsession（Shoe）, 1965-66。不過最有趣的，是展內展出了草間彌生與荷蘭藝術界的關係，作品亦有別於流行的南瓜及波點。●

網址︰stedelijkmuseumschiedam.nl

鹿特丹戰時藝術

展現歷史不同面貌

除了草間彌生展外，鹿特丹市內亦有不少以城市為本的展覽，例如於Museum Boijmans Van Beuningen的開放式藝術倉庫The Depot內舉行、由Sandra Smets策展的Art Amid the Ruins。鹿特丹之所以能成為建築之都的其中一個原因，是緣於整個城市在第二次世界大戰飽受戰火，整個城市大都被夷為平地才有了大興土木的重建空間。

藝術家記錄戰後市况

這個展覽聚焦鹿特丹市被納粹佔領的時期，展出Piet Groen、Hendrik Pieter Groen及Dolf Henkes等藝術家如何記錄戰後市况，亦展示藝術品被納粹軍嚴厲管理下，藝術家如何暗度陳倉，如Aad de Haas的Three Talking Figures, 1941，便需要放大鏡才能看到當中暗示。整個展覽也展出偏向納粹主義的藝術家Johan Polet的作品，展示同一段歷史的不同面貌。策展人亦追蹤市內歷史，建立了互動地圖，讓觀展人士能按地圖發掘市內的相關地點如藝術工作室遺址，並供公眾投稿，令整個互動地圖能更加完整。●

網址︰www.boijmans.nl/en/exhibitions/art-and-ruins

文：Dawn Hung

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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