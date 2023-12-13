從運動到都市風格 歷史時計222、333現身

除了複雜功能腕表，品牌歷年來也為專業人士開發了適合不同場合應用的眾多設計。1950年代，運動和旅行愈來愈受歡迎，人們對堅固防水運動表的需求愈發強烈。品牌順勢推出Turn-ograph表款，此腕表以其旋轉表圈聞名，極有可能是首款由高級鐘表品牌創製的運動腕表。到1970年代，鐘表業迎來革命的創新突破時代，部分製表商開始採用精鋼製作配備表鏈的一體式奢華表款，開創全新產品類別。

推動運動腕表類別發展

近幾十年來，VC推出許多惹人注目、功能實用的腕表，推動運動腕表類別的發展，當中多款標誌時計便在今次展覽中現身，包括1976年推出的型號2215 Royal Chronometer；1985年的明星之作型號44018（即俗稱「222」的表款）及1981年推出的前身型號46003/411和44518；同樣於1985年發布的型號73001（俗稱「333」的表款），以及型號48200/967的雙色Phidias GMT款式。到1990年代，VC推出了當今大受歡迎的Overseas系列，包括初代1996年發布的型號42042、1999年推出的型號49140/423A-8790計時腕表等。

Royal Chronometer在1968年至1975年間出產，標誌了品牌從休閒時尚天文台腕表向配備金屬表鏈的一體式運動風格時計的轉變。腕表採用黃金和精鋼兩種材質，備有銀色或黑色表盤。部分作品在12、3、6和9時位置飾以長方形切割鑽石時記。此型號的精鋼和黃金版本均在背面個別編號，令其具有更高收藏價值。腕表搭載1096（JLC ebauche）雙向自動上鏈機芯，日期顯示，瞬時jump擺輪功能，獲天文台認證。

至於「222」系列則最早在1977年推出，當時慶祝品牌成立222周年，由年輕設計師Jörg Hysek設計而成。其特點是採用一體式表殼和配套表鏈，並配有舷窗式螺絲固定表圈，可抵抗磨損。表圈和表背直接用螺絲固定，創新結構令整枚腕表的防水性能達120米。當時的表款配搭1121超薄自動上鏈機芯，厚度僅3.05毫米，具可瞬時更改日期功能，獲頒日內瓦印記。

333演變為Phidias系列

品牌在1984年推出了「333」系列，八邊形表殼配備一體式表鏈（跟222相似），有精鋼、純金或精鋼/黃金雙色版本。333淡化了222的運動風格和顛覆設計，更具都市風格外觀。石英版本的腕表搭載1012機芯，自動上鏈版本配備1124機芯。女版333系列腕表總產量不足550隻，而男版則不足650隻。到1989年，333演變為Phidias系列。展出的雙色Phidias GMT款式便用上白色表盤，中央秒針，3時位置設日期顯示功能，12時及6時位置則綴以鑽石時標。此型號另有全金和雙色（黃金和精鋼）版本，配備獨特的內外雙表圈設計，可即時讀取24個世界時區。

現在大家熟悉的Overseas系列則最早在1996年由M. Dino Modolo專為日常生活而設計，表殼由3個主要部分組成，透過總共16顆螺絲固定在堅固的外殼框架上。直接從表殼上雕刻而成的表冠護罩可有效保護其免受衝擊。表圈形狀讓人聯想到品牌標誌的「馬耳他十字」和早期的旋入式表圈（例如222系列）的幾何線條。到1999年，Overseas系列推出首款計時腕表，而系列所有型號的表殼，均經全新防磁保護升級，提高防水性（15巴）和堅固度，以軟鐵製成的內殼可保護機芯免受磁場影響。●

《江詩丹頓臻選歷史時計》展

日期：即日至12月16日（周六）

時間：上午11:00至晚上7:30

地點：The Armoury Pedder Arcade（中環畢打行501室）

花卉浮雕櫥窗 穿越時光

繼去年與本地藝術家合作後，Vacheron Constantin最近在海運大廈旗艦店帶來第2個藝術裝置櫥窗。混合媒介雕塑家林繁盛創作的「永恆之光：穿越時光的旅程」受二十四節氣啟發，從日晷永恆概念中汲取靈感。二十四節氣反映了氣候變化、自然現象以及人類生活的不同方面。裝置以24尊花卉浮雕雕塑，每朵獨一無二的花卉正代表一年的不同時間。裝置內的隱藏式燈箱會以精細的光線逐一照亮花卉雕塑，投下一道影子，隨「時光」轉動而變化。此裝置將於品牌海運大廈舖展出至2024年3月31日。●

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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