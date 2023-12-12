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Happy PaMa 教得樂 第479期

Happy Pa Ma

教大GPS：培育幼兒關鍵能力 應對未來社會需要

【明報專訊】人工智能（AI）的發展，近年引起學術界及教育界的關注，討論主要集中在如何優化課程及教學法等，以應對未來社會的需要。Google在2022年發布了《未來教育》報告，主要探討全球一體化衍生的共同問題，以及AI改變工作環境的趨勢，並提出3項教育方向：「培育解決全球問題能力」、「培育高需求的工作技能」、「培育不斷學習的態度」。那麼，我們可以如何為幼兒裝備這3方面的能力呢？

培育5大解難思維能力

Google倡議的教育方向，主要涉及培育多元的能力，包括思維、創新、解難、學習和合作能力。而幼兒STEM教育所培育的解難思維能力，亦涵蓋了這方面的特性。

幼兒的解難思維能力分別為：

好奇：察覺問題，在構思及解決問題時抱有好奇

持續：持續構思及解決問題方案

變通：改變及創新方案，並因應情况辨識最合適的解決方案

反思：持續回顧、檢視及反思方案

協同：解難時運用與他人合作的能力，包括溝通、接納、共識、了解對方需要等

從上述可見，解難思維能力除了是個人處事能力外，還涉及察覺人、事、物的需要及問題，也需要與他人合作，保持專注、堅持的學習態度，並具有變通及反思能力。在幼兒階段，培育幼兒解難思維能力，這亦能回應未來社會所需。

思辨能力 分析資料真偽

AI世代下的學習模式，由過往以教師主導轉變為自主學習，因而更需要培育思辨資料真偽的能力，以及誠實運用資料的素質。在幼兒教育中，教師可提供多種學習途徑，包括閱讀資料、觀看影片、訪問他人等，幫助幼兒從中分析資訊的共通點，建立建基於正確價值觀的思辨能力，以及尋找多元資料的才能。此外，故事繪本可讓幼兒從不同角度，討論故事人物的想法及言行，建立正確的道德價值觀。

筆者過往到校支援時，發現幼兒能夠運用解難思維及思辨能力，構思解決生活問題的方案。只要幫助幼稚園教師掌握關鍵的教學策略，包括引導幼兒觀察人、事、物的需要，鼓勵幼兒合作及持續構思解決問題方案，共同尋找及檢視資料等，便能促進幼兒發揮解難與思辨能力。以下是一些幼兒關鍵能力的學習成果：

「超級市場不方便視障人士，我想製作這個會發出聲音的裝置，提示此層架擺放什麼貨品。」K3幼兒介紹他的繪圖作品。

「婆婆經常要彎腰收拾狗大便，我們用伸縮棒製作這個能伸縮的鏟子，方便婆婆收拾狗大便。」K2幼兒分享他們製作的「拾狗大便」工具。

筆者認為在幼兒充滿童心和好奇心的學習階段，培養解難及思辨能力，能為幼兒於未來社會立足建立穩固基礎，希望上述觀點可為教師提供參考。

文：羅傑瑩（香港教育大學幼兒教育學系高級講師）

作者簡介：由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第479期]

相關字詞﹕解難 解難思維 人工智能 名人KOL 親子筆陣 香港教育大學幼兒教育學系 教大GPS

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