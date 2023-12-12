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副刊
Happy PaMa 教得樂 第479期

Happy Pa Ma

言語自聊：按摩有助孩子溝通

【明報專訊】最近我參加了一個嬰兒按摩課程，原本期望學習一些按摩技巧，以幫助有餵食困難的小朋友。然而，我發現按摩竟然還有其他的功效，想在這裏與各位分享。

看反應尋找溝通線索

根據國際嬰兒按摩協會的指引，嬰兒按摩強調的是愛的觸摸和溝通。而對於溝通的幫助，讓我印象深刻。在按摩中，我們尊重孩子的意願，並着重孩子給予的提示或線索（behavioral cues）。如果孩子展現出正面的線索，例如微笑或身體放鬆，這代表孩子享受按摩，我們可以繼續；然而，如果孩子展示出任何負面的線索，例如推開父母的手、皺眉、扭動身體，甚至哭泣，這意味着現在不是按摩的一個適當時候。這些正是溝通的方式，溝通是雙向的，即使是初生嬰兒也有自己的溝通方式，只是作為大人的我們是否留意到這些線索。因此，如果我們從嬰兒時期就開始根據溝通線索跟孩子溝通，他們不僅會感到受尊重，而且在幼兒期已經開始學習溝通的重要。

透過觸覺和語言刺激 讓孩子認識身體

此外，當孩子願意接受按摩時，我們可以在按摩過程中提及不同的身體部位，透過觸覺和語言刺激，讓孩子認識身體的不同部分。我還記得導師曾經提到一個唐氏綜合症的孩子，有語言障礙，但在他4歲時已經學會53個身體部位的名稱。這得益於他的母親每天為他按摩時提及不同身體部位的名稱，這潛移默化的過程中，孩子逐漸學習到這些詞彙。

給予孩子愛的觸摸 加強聯繫

按摩不僅僅是一種身體上的療法，還可以成為父母和孩子之間的溝通工具。透過按摩，我們可以學習尊重孩子的意願，並細心觀察他們的行為線索。同時，按摩還能促進語言和認知的發展，讓孩子在早期就開始學習溝通的重要。因此，我鼓勵各位父母在日常生活中給予孩子愛的觸摸，並嘗試替他們按摩，這將有助加強與孩子之間的聯繫，同時培養他們的溝通能力。

當然，值得一提的是，按摩並非適用於所有孩子。每個孩子都有獨特的喜好和需求，有些孩子可能對按摩不感興趣或不適應。因此，作為父母，我們需要細心觀察孩子的反應和線索，並尊重他們的意願。如果孩子不喜歡按摩或展示出負面的線索，我們應該尋找其他方式來與他們建立聯繫和溝通。

最後，作為父母，我們的角色不僅是提供物質上的支持和保護，更重要的是與孩子建立情感連結和溝通。嬰兒按摩是一個美好的機會，讓我們與孩子一起享受愛的觸摸，同時促進他們的溝通和發展。

文：Konnie姑娘（言語治療師、家庭輔導及家庭教育文學碩士）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第479期]

相關字詞﹕按摩 名人KOL 親子筆陣 Konnie姑娘 言語自聊

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