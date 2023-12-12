荒失失在加家：又到買禮物的時候

準備聖誕禮物最頭痛

大節當前，除了要為家居裝飾之外，另一件要事相信就是買聖誕禮物，為即將舉行的聖誕派對交換禮物環節做準備。在近兩年的聖誕節前夕，我們都會與一些香港移民來的家庭舉行派對，而買聖誕禮物給小朋友抽獎，有時都頗為頭痛。首先是參與派對的小朋友年齡分佈頗為廣闊，由5歲至13歲都有，基本上很難找到一份禮物是可以完全滿足他們，加上當中雖然大部分都是女孩子，但亦有少數男孩子，所以不能選擇一些太偏向男孩或女孩的禮物，以免他們失望落空，因此更多人選擇一些相對中性的禮物，皆大歡喜。

除了要準備聖誕禮物之外，年底亦有不少小朋友生日，所以買聖誕禮物的同時，也需要為這些小朋友準備生日禮物。相對於聖誕禮物，準備生日禮物較易，因為可事先向對方家長探一下口風，了解小朋友的喜好。還記得之前有個家長提出，如想買生日禮物給他的小朋友，最好是買書。在香港，生日送小朋友一本書，而對方長輩在場的話，相信定必會令他們不滿；不過身在外國大家都變得百無禁忌，只要小朋友真的喜歡而並非父母的一廂情願，也未嘗不可。

收禮物一定開心？

說到這裏，我心中不免產生一個疑問：小朋友收到禮物便一定開心？如果以我兩個小朋友來看的話，未必一定「是」，相信這個問題的答案要看小朋友的性格而定。以小女為例，她的性格偏向「貪新忘舊」型，雖然家中有不少玩具，但去到超級市場購物時，總會要求獨自到玩具區遊覽一番。所以當她在聖誕節、生日等收到新禮物，當然會表現得很開心，也會急不及待地拆禮物。

至於小兒，從小到大對玩具的愛好沒有這般強烈，還記得小時候我送了一盒機械人的組裝模型給他，但幾個星期都沒有動過，最後還是要我和他一起組裝才有成品出現。而現時家中仍有不少他在年幼生日時，由長輩出錢並由他自己挑選的玩具放在一旁從未開封，就算是近年收到的生日禮物，他都甚少會立即打開拿出來玩，事隔半年、一年後才拆開的都有不少。雖然他對禮物的興趣不大，不過每年問他是否想舉行生日會，他都會回答：「想！」在我角度來看，他是比較想和朋友一起玩，多於收生日禮物。

文：吳一鳴

作者簡介：人到中年一家四口移民加拿大，由繁華的大城市突然走到鄉村城鎮，重新面對一堆新事物，與小朋友一起重新學習新生活。

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[Happy PaMa 教得樂 第479期]