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副刊
Happy PaMa 教得樂 第479期

Happy Pa Ma

窗邊的小荳荳：小荳荳的少女心（上）

【明報專訊】小荳荳升上五年級後，自覺是一個少女了。愛追星，愛打扮。從前總喜歡親親爸爸親親媽媽，現在卻感到怪怪的，總想爸媽躲到老遠，千萬別讓同學們看到爸媽總是「跟出跟入」。爸爸媽媽嘮叨嘮叨的，同一番話從小到大聽了三萬遍，他們趨近未開口，小荳荳就已想戴上隔聲耳筒然後找個洞鑽進去，不用再聽到爸媽講話。

最不得了的是，她吃了一包薯片後，臉上竟然長出紅色點點，天啊！不會是「暗瘡」吧！「青春豆」太文雅，也反映不到臉上長紅色豆豆的震撼。胸部的發育多麼令人不適和尷尬，只能用鬆身的外套掩飾一下。然後，一天早上起來，肚痛。肚子感覺脹脹的，但上廁所又拉不出什麼來。爸爸一句：「不是來經了吧？」把小荳荳嚇得連忙將媽媽洗手間裏的衛生巾包好放進書包。萬一真的在學校裏第一次來經就不好了，擔心了老半天，原來是虛驚一場，只是腸裏有氣，放了幾個悶屁，肚子就不痛了。

男女班長被取笑是情侶

從前班上男同學女同學傻呼呼地玩在一起，今年可不一樣。看到他看着她的眼神，就知道他對她有意思。但她喜歡的，卻是另一個他，對那個他也實在太不公平了。卻其實，另一個他只是一頭波牛，他對她她她她都沒有看到，也沒有感覺，從頭到尾只看到球場上那粒球。小荳荳是女班長，跟男班長一起站在黑板前「看班」，總被同學取笑二人是情侶，小荳荳以冷酷的表情回應，她心裏欣賞的不是他。

是是非非 友情備受考驗

班上自認為已是少女不是孩子的，不止小荳荳一人，好幾個早熟女生，言行舉止打扮都開始有所不同。他們既是小荳荳的好朋友，也是小荳荳的心頭顧慮，因為班裏就數她們幾個已有青少年的心態和共同喜好，是班裏的萬人迷。但是，這個圈子也不好混，六人中，有兩個愛挑是非，另外二人是放負王，只有小荳荳和另外一個好朋友欣欣性情隨和友善。近日，小荳荳和欣欣的感情就備受考驗，事緣放負王曉晴近日因與班上某幾個男生有過節，天天哭哭啼啼，就把欣欣拉了過去天天哭訴。本來同學之間互相支持沒問題，但見着幾個是是非非和放負同學天天在自己當值時圍着欣欣，感覺就不太好。不知他們在講誰的是非，希望千萬不要是自己就好。

噢！不好了！原來是更差的情况，大家鬧翻了。愛說是非的佩儀跟其中一些男同學很要好，她認為曉晴有錯在先，欣欣不需要開解曉晴，讓她自己哭個夠就好。佩儀更把曉晴在心情欠佳放負時的說話告訴了那班男生，令他們更討厭曉晴了。欣欣夾在二人中間，本來努力游說二人不要因為其他人而影響姐妹情，但欣欣也實在受不了曉晴天天哭哭啼啼，令自己的心情也變差了，而且佩儀的說法也有合理的地方。欣欣希望小荳荳可以跟自己一起站到佩儀那邊，疏遠曉晴。

小荳荳一向不喜歡站邊，是非對錯在不同角度有不同的看法……（待續）

文：徐區懿華（福建中學附屬學校校長）

作者簡介：童年就像暢銷書《窗邊的小荳荳》作者一樣頑皮，惜終生未遇上啟蒙的小林校長，唯冀盼成為學生的小林校長。

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[Happy PaMa 教得樂 第479期]

相關字詞﹕親子筆陣 徐區懿華 窗邊的小荳荳

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