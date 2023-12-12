明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第479期

Happy Pa Ma

國際親子台：反轉身看世界

【明報專訊】「讀萬卷書，不如行萬里路」，是老生常談，我也一直以為，只是老生常談而已。但近日兩趟不同的旅程，讓我對親子關係有多點的不同體會。當中所領略到的，也許不比書本中所學的少。

第一個片段，發生在花蓮露營區，我們一家到那裏租住水上屋過長周末。大女兒第一個晚上關門時，夾到妹妹的手，不但沒有道歉，還跟妹妹吵起來。我在一旁看不過眼，出口調停。怎料絲毫沒用，更令倔強的大女兒如刺蝟遇天敵般，把身上的刺全開，最後大家不歡而散。那晚，我沒睡好，還在想，明天該如何跟她好好談談。

姊妹一覺醒來忘盡「隔夜仇」

第二天清早，兩姊妹一覺醒來就像什麼事也沒有發生過一樣，要一同打開窗簾看風景。我從背後看到攬頭攬頸的兩人，覺得不可思議。明明昨天還吵得很兇，又沒有人願意道歉，怎麼一早起來又成了糖黐豆呢？忽然，她倆發現在房間內可以看到水上屋的倒影，就把自己的身體也倒轉過來，說要看清在水中的水上屋（倒影）云云。

把自己身體翻轉看倒影，看似不合邏輯，但這份童真着實可愛。率真的舉動就像在問我：「為什麼不可以？」的確，凡事也可以從另一角度看。我們以為倒影該要站着正看，才是正確。但反身再看，不就是另一幅圖畫嗎？前一晚的事，明明我才不是當事人，憑什麼認為自己看的角度才是正確呢？

第二個片段，是我們上周到不丹旅行時發生的。當地其中一個必到景點，是要用雙腳走兩三小時上山，才能參觀的虎穴寺。一路上的梯級不少，我們走得上氣不接下氣，當時笑問導遊：「這地方將來會否興建些便利更多遊客的設施，例如登山纜車？」他笑着又充滿睿智地回答：「如果是這樣做的話，這地方就再沒有了原有的特色。」

珍惜每個孩子每片土地獨特之處

對呀，要是這地方，變得跟世上所有地方都一樣，試問，還有什麼人會來不丹朝聖？我們以為創造更多便利我們的發明，把不便與辛勞帶走，便是莫大的進步，卻忘了每個人、每地方的獨特之處，才是最可貴、最要珍視的。一個人、一片土地倘若任由本來的特色消逝，就真的令人惋惜了。

謝謝這個最快樂的國度提醒我們，珍惜每個孩子、每片土地的獨特之處，千萬別丟失了本來自己，因為每個你，都很特別。

文：Hello Bonnie

作者簡介：修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第479期]

相關字詞﹕親子筆陣 Hello Bonnie 國際親子台

上 / 下一篇新聞