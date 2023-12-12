明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 區議會選舉 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Happy PaMa 教得樂 第479期

Happy Pa Ma

升學攻略：幼稚園及小學篇

【明報專訊】叩門不看分數 重面試

問◢ 請問荃灣浸信會幼稚園、迦南幼稚園（荃灣）和聖公會荊冕堂士德幼稚園，是否都是趙sir評核的A+幼稚園？另外，如想叩門聖公會仁立小學，是否要有25分才可以呢？

答◢ 在本人撰寫之《2024-2025 尋找優質幼稚園——幼兒升學完全手冊》，該3間幼稚園的排名如下：最高（A++）為荃灣浸信會幼稚園，迦南幼稚園（荃灣）和聖公會荊冕堂士德幼稚園則是A。一般小學要求申請叩門的家長有誠意，所以最好用「1-1-1」策略來申請（即自行、大抽獎甲乙部都以該校作為首志願）。至於25分是自行分配學位階段要求的分數，叩門是不需要理會分數這回事，反而着重面試的表現。

40校網叩門推介4校

問◢ 小兒性格屬焦慮型，已帶他做評估，不屬於SEN。我正為他升小一作準備，想報考一些直資私立小學作叩門熱身，若統一派位不理想也可叩門。想問九龍區哪間直資或私立學校較有愛心、有耐性，會接受這類小朋友？我們家住美孚，想問若要叩門，40校網又有有哪些好選擇？

答◢ 根據世襲超收額排位，40校網排第1至4名為中華基督教會協和小學（長沙灣）、長沙灣天主教小學、荔枝角天主教小學及聖公會基福小學。比較適合你兒子的私立小學有九龍禮賢學校、啟基學校，直資有福建中學附屬學校及保良局林文燦英文小學，該些小學較有愛心。

訓練講英語信心 應對面試

問◢ 我兒子念K1，是普通屋邨幼稚園，英文水平一般，心水小學為香港培道小學和聖三一堂小學，哪一間對他來說較易考入？聽說一般直私小學面試也要求有良好英語能力，我現在應做些什麼準備？

答◢ 一般直資和私立小學都比較重視英文，但一般「免費」幼稚園，NET（外籍英文教師）只有一個，令小朋友缺乏英語溝通機會，補救方法是，如果父母講英文能力高，便在家多些用英文傾談，如果父母不懂英文的，便替子女找個「speaker」，每周一至兩次和他講英文。這種「speaker」上門貴，上網用online對話價錢比較相宜，你可以找可靠的網上「speaker」，訓練兒子講英文的信心，以應對小學可能需要用英文考核的面試，若英文能力好些，兩間小學都有機會考入。

文：趙榮德

作者簡介：前喇沙書院副校長、資深教育工作者

（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第479期]

上 / 下一篇新聞