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副刊
Happy PaMa 教得樂 第479期

Happy Pa Ma

教女無方：力求進步

【明報專訊】撰稿前收到舊生信息，內容大概有感近日學界氣氛沉重，教師工作壓力也大，要為我們打打氣。「即使許多問題不能一下子解決，我也願意聆聽陪伴，深信老師已經好努力做得好好。」看到這一小段，肩上的擔子彷彿輕了一半。

誰都希望有人看見自己的努力，可惜別人總是只看見問題；學生總想有人肯定自己的付出，可是大家只會去肯定那些分數、獎項。於是，在大氣候下，成年人和孩子無論多努力，都被追逼着要繼續力求進步，一天要好過一天，每一次表現都要好過上一次。進步是應該，退步卻是很大件事，非得好好檢討反省不行。

努力靠外在肯定 易沮喪失望

小學生要力求進步，因為小五六的呈分試決定了將來就讀哪間中學。好不容易入到夢寐以求的中學，也不能放緩步伐，要躋入高分高名次行列才稍為安心。還有課外活動呢，總得要有一兩個校隊領袖職位才像樣。無止境的進步好像合情合理，但必要嗎？成年人也不能倖免，剛出來工作要穩定經濟收入，然後望升職加薪、成家、買樓，生活安定了，便要考慮再換大一些的樓。畢竟人望高處，也是香港人常態，但必要嗎？

我並非在抗衡這種力求進步的價值觀，事實這態度也是普遍香港人勤勞的推動力。但這價值觀若靠賴外在因素的肯定，例如力求進步是為了爭取某名次，為了得到獎賞或避免指摘，甚至為了取悅父母，一旦失去這些肯定而忽視自己的努力，就容易沮喪失望，衍生許多問題。父母情緒或懲罰的脅迫永遠是最不可靠的支點，若學生的努力不被看見，不受肯定，學生的自我沒有發展得好，根本談不上力求進步。

接納子女付出 信可自力改進

蘇菲在幼稚園時喜歡數數、計數，一直以為自己數學好，直至上了小學，受連番測驗分數打擊後，才醒覺自己數學表現不如人，也就對本來頗喜歡的數學科失去了興趣。我不能抗衡分數比併這場遊戲，但可以成為一個不在意女兒數學低分的母親，完全接納肯定女兒付出的努力，並且相信自我發展完善的她，定會對自己有要求，由她來在意自己的成績，才出現後來她要求補習數學的事。

「你已經做得好好。」這句話輕易說出嗎？我相信對無利益關係的人是很輕易，畢竟問題的爛攤子與我無關。但我們偏偏吝嗇對家人說出，生怕他們不求長進，我們也怕對孩子說出，擔心他們自滿而停滯不前。而偏偏，這句話最有力是由我們最親的人說出。

有家人的愛，能自愛的孩子，才能真正懂得力求進步。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第479期]

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